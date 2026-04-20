El director general corporativo y director de Operaciones de Merlin Properties, la socimi cotizada en el Ibex 35, Miguel Ollero, ha fallecido este lunes a los 56 años y tras casi tres años de lucha contra el cáncer.

Así lo ha anunciado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que manifiesta su «profunda consternación por esta fatídica noticia, así como por la irreparable pérdida que supone su fallecimiento» y en el que también transmite su pésame a sus familiares y allegados.

«El consejo en pleno coincide en que, al margen de la excepcional forma en que desarrolló su función como Director general, financiero y de operaciones de la compañía, Miguel destacó por su excepcional calidad humana, siendo una persona que se rigió por unos valores humanos, una profesionalidad y una generosidad que serán fuente de inspiración de este consejo siempre», añade.

Ollero, licenciado en Derecho y Administración de Empresas con especialización en Finanzas por ICADE (E-3), contaba con una experiencia como profesional dentro del sector inmobiliario desde 2005 y fue socio fundador de la socimi.

Antes de Merlin, trabajó en Arthur Andersen, FCC Construcción, Deutsche Bank M&A y en RREEF, que fue la división de gestión de inversiones alternativas de la gestora de activos de Deutsche Bank, donde el consejero delegado de Merlin, Ismael Clemente, también fue director general.

La compañía ha informado de que sus funciones ejecutivas continuarán distribuidas de forma temporal entre los compañeros que las han venido ejerciendo durante su baja.

La compañía cerró 2025 con un incremento en el beneficio recurrente del 5,1% hasta alcanzar los 326 millones de euros. A cierre de 2025, Merlin ya contaba con 44 MW operativos en sus centros de datos de Madrid, Barcelona y País Vasco.

La firma ha cedido este lunes en Bolsa un 1,17%, en línea con el Ibex 35. Los títulos de Merlin han cerrado la sesión bursátil en 15,18 euros.