Los expertos lo confirman: así se reparte la herencia si hay varios hijos de distintos matrimonios

La herencia es un tema que suele generar incertidumbre, pero cuando hay hijos de distintos matrimonios, la situación se vuelve mucho más compleja. En estos casos, surgen preguntas sobre quiénes tienen derecho a recibir parte del patrimonio, cómo se reparte y qué ocurre con los cónyuges actuales y anteriores.

Las disputas familiares por herencias son más comunes de lo que se cree, sobre todo cuando el fallecido ha tenido varios matrimonios a lo largo de su vida. La ley protege a los herederos forzosos, pero también permite cierta libertad a la hora de distribuir los bienes, lo que puede derivar en conflictos si no hay una planificación clara. Para evitar problemas, los abogados recomiendan dejar testamento. No sólo permite dejar por escrito la voluntad del fallecido, sino que también facilita el proceso de reparto y evita largos litigios entre los herederos. Sin embargo, incluso con testamento, hay normas legales que garantizan ciertos derechos a todos los hijos, pero no sólo eso, tambiçen es posible que tengan derecho los conyúgues.

¿Cómo se reparte la herencia en estos casos?

El reparto de la herencia está regulado por el Código Civil español, que establece que una parte de la herencia es intocable: la ‘legítima’. Esta corresponde a los herederos forzosos, es decir, los hijos, y debe dividirse entre ellos sin excepciones. Esto significa que, aunque el testador deje claro cómo quiere distribuir su patrimonio, siempre deberá respetar esta parte obligatoria y que se reparte todos y cada uno de los hijos que el fallecido haya tenido, aunque sea de varios matrimonio.

De hecho, en el caso de existir hijos de distintos matrimonios, la ley establece que todos tienen los mismos derechos sobre la herencia. No importa si son de una primera o segunda pareja, si fueron reconocidos posteriormente o si tienen distinta edad. Todos deben recibir la misma porción correspondiente a la legítima.

El papel del cónyuge actual y los ex cónyuges

El cónyuge superviviente también tiene derecho a una parte de la herencia, pero no de la misma forma que los hijos. Su derecho principal es el usufructo de la tercera parte de la herencia, lo que significa que podrá disfrutar de ciertos bienes (por ejemplo, una casa o cuentas bancarias) sin ser el propietario absoluto.

En cuanto a los ex cónyuges, la situación cambia. Un divorcio rompe los lazos patrimoniales entre las partes, por lo que no tienen derecho automático a la herencia. No obstante, si el fallecido dejó un testamento en el que incluía a su ex pareja, esta podría recibir parte de los bienes. Además, si existía una pensión compensatoria derivada del divorcio, los herederos pueden verse obligados a seguir pagándola con cargo a la herencia.

¿Qué ocurre con la pensión de viudedad?

La pensión de viudedad es otro aspecto clave en estos casos. Se trata de un derecho que suele concederse al último cónyuge del fallecido, pero también puede ser reclamada por un ex cónyuge si cumple ciertos requisitos. Para que un ex cónyuge pueda recibir una parte de la pensión, debe demostrar que dependía económicamente del fallecido y que recibía una pensión compensatoria.

En casos en los que hay varios beneficiarios, la pensión de viudedad se reparte entre el cónyuge actual y el anterior según el tiempo que cada uno haya estado casado con el fallecido. Por ejemplo, si el fallecido estuvo 20 años con su primer matrimonio y 10 años con el segundo, la pensión podría dividirse en una proporción de dos tercios para el primer cónyuge y un tercio para el segundo.

La importancia del testamento para evitar conflictos

Dado que el reparto de herencias puede volverse muy complicado cuando hay hijos de distintos matrimonios, el testamento es la herramienta más eficaz para garantizar que la voluntad del fallecido se respete. Sin este documento, la distribución de los bienes seguirá las normas generales del Código Civil, lo que puede no coincidir con los deseos de la persona fallecida.

Es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en sucesiones para redactar un testamento claro y sin ambigüedades. Además, si hay bienes que pueden generar conflicto (como propiedades o cuentas bancarias conjuntas), es importante regular su uso y reparto para evitar disputas entre los herederos.

El reparto de una herencia cuando hay hijos de distintos matrimonios es un proceso que puede generar tensiones si no se ha previsto adecuadamente. Aunque la ley protege a los herederos forzosos y al cónyuge, los ex cónyuges también pueden tener ciertos derechos, sobre todo en lo que respecta a la pensión de viudedad y las pensiones compensatorias.

Para evitar conflictos y garantizar que la voluntad del fallecido se cumpla sin problemas, es fundamental redactar ese testamento que mencionamos, y que además sea claro y contar con asesoramiento jurídico. En caso contrario, los herederos podrían verse envueltos en largos procesos legales que podrían haberse evitado con una buena planificación.