Europa lanza una advertencia ante un posible invierno complicado y plantea apagar parte del alumbrado público durante la noche para ahorrar energía

Europa ha comenzado a pedir a los países miembros que tomen medidas para gastar menos energía durante los próximos meses ahora que llega el frío y la temporada en la que gastamos más energía. Y entre las recomendaciones hay una que podría afectar al alumbrado de nuestras ciudades: apagar las luces que no sean necesarias durante la madrugada. La propuesta llega cuando todavía faltan semanas para que empiece el invierno, pero los precios de la electricidad y del gas ya preocupan en Bruselas. Las reservas tampoco están al nivel del año pasado, de modo que las autoridades europeas consideran conveniente reducir el consumo antes de que las bajas temperaturas obliguen a encender las calefacciones de forma habitual.

La situación se abordó el pasado 2 de octubre en el programa La Linterna, de COPE, que present Ángel Expósito y donde el periodista económico Iván Alonso explicó las advertencias que están llegando desde las instituciones europeas. Una de las cuestiones que se plantean es si realmente hace falta mantener encendidas determinadas luces durante toda la noche, especialmente en zonas donde apenas hay tránsito a esas horas. También se ha recomendado revisar la temperatura de los edificios públicos y reducir el gasto eléctrico en los momentos de mayor demanda. Bruselas asegura que actualmente no hay problemas de suministro, aunque teme que los precios puedan seguir subiendo cuando llegue el frío.

Europa advierte de un invierno complicado y plantea apagar parte del alumbrado público

La posibilidad de apagar algunas farolas ha sido una de las cuestiones que más atención ha despertado. Según explicó Alonso, entre las recomendaciones de ahorro figura reducir la iluminación nocturna que no sea imprescindible, especialmente a altas horas de la madrugada. Esto podría afectar, por ejemplo, al alumbrado ornamental que se ve todos los años durante la época navideña y que se mantiene encedido prácticamente durant toda la noche o a determinados espacios donde apenas hay movimiento en cuanto anochece. Pero hay una diferencia importante entre ahorrar electricidad y dejar una calle completamente a oscuras. Los pasos de peatones, los cruces o las zonas por las que circulan vehículos necesitan unas condiciones de visibilidad adecuadas.

Tampoco todos los municipios tienen las mismas necesidades. Una localidad pequeña no consume ni organiza su alumbrado de la misma manera que una gran ciudad, por lo que cada administración tendría que valorar qué cambios puede realizar. Conviene aclarar, además, que Bruselas no ha ordenado apagar las farolas en España. No hay una fecha anunciada para comenzar a hacerlo ni una franja horaria obligatoria, sino que lo que existe es una petición de ahorro energético que deja margen a los gobiernos y administraciones para estudiar distintas actuaciones.

Las reservas de gas están por debajo de las del año pasado

El motivo de tanta prudencia se encuentra, en buena medida, en los almacenes europeos de gas. A comienzos de octubre estaban aproximadamente al 70% de su capacidad, unos doce puntos porcentuales menos que un año antes, según los datos difundidos por COPE. La diferencia resulta importante porque Europa necesita disponer de suficiente combustible cuando millones de viviendas empiezan a encender la calefacción. El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ha trasladado esta preocupación a los responsables energéticos de los Estados miembros. Su petición es que preparen medidas de caracter preventivo para reducir la demanda, especialmente durante las horas en las que más electricidad se utiliza. Cuanto mayor sea el consumo, más gas puede necesitarse para producir energía, con el consiguiente efecto sobre los precios.

Entre las recomendaciones también aparece la regulación de temperaturas en los edificios públicos y la posibilidad de limitar los calefactores de las terrazas hosteleras. Son consumos que pueden revisarse antes de recurrir a restricciones de mayor alcance. En cualquier caso, la Comisión Europea insiste en que no hay motivos para hablar de una escasez inmediata de gas.

El petróleo tampoco da tregua a Europa

Al problema del gas se añade la inestabilidad del petróleo. Las tensiones en Oriente Próximo y las dificultades para transportar combustible por determinadas rutas marítimas llevan meses influyendo en los mercados. El estrecho de Ormuz, por donde transita una parte importante del crudo mundial, continúa siendo uno de los lugares que más preocupan.

Sin embargo, fue el pasado 2 de octubre cuando los países del G7 acordaron liberar 100 millones de barriles de petróleo y productos petrolíferos de sus reservas estratégicas a lo largo de cuatro meses. La operación busca aliviar los precios, especialmente los del diésel, y reducir la presión sobre el abastecimiento internacional. La medida dio cierto respiro a las cotizaciones, pero no ha eliminado la incertidumbre. Europa afronta ahora varias semanas decisivas para comprobar cómo evolucionan las temperaturas, las reservas y el coste de la energía. Mientras tanto, la reducción del alumbrado nocturno sigue siendo una posibilidad que se ha puesto sobre la mesa, no una obligación para los ayuntamientos españoles.