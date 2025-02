El sector de defensa europeo ha tocado máximos este lunes gracias a las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania en el cumbre de París. Los socios europeos de la OTAN estudian aumentar el gasto militar para acelerar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, lo que ha desatado un frenesí en los mercados europeos. Los analistas anticipan que este apetito sólo crecerá mientras Washington presiona el continente hacia un nuevo objetivo de gasto.

Aunque la estrategia común del bloque sólo se conocerá después de que Alemania decida su futuro en las urnas el próximo domingo, los inversores han reaccionado con una fuerte apuesta hacia un incremento en gasto militar en el Viejo Continente. El selectivo que ha liderado el rally en el continente fue el Stoxx Europe Aerospace & Defense, que se ha disparado un 4,2%, máximos no vistos desde 1998.

Los bonos se tambalean

Como respuesta al apetito voraz de los inversores, los bonos europeos han iniciado la semana con caídas debido a la tormenta de volatilidad geopolítica. Además, el rendimiento a diez años de los bonos alemanes, franceses y italianos han alcanzado máximos de las últimas dos semanas este lunes. El rendimiento alemán a treinta años ha crecido 8 puntos básicos este lunes hasta el 2,76%, así como el francés, que se sitúa en el 3,75%.

¿Qué significa, y por qué sube el rendimiento de los bonos? El rendimiento del bono y el precio se mueven a la inversa: cuando el precio cae, el rendimiento sube. Debido a esto, una mayor oferta del bono baja el precio y aumenta el rendimiento. Además, un mayor rendimiento del bono puede señalar una venta masiva de estos activos de refugio ante la incertidumbre geopolítica.

Rheinmetall, la deseada del Dax

El fabricante de acero Thyssenkrupp se ha llevado una subida de más de 20% a lo largo de la jornada de cara a la euforia en los mercados, seguido por la alemana Renk, un fabricante de equipos militares, que acumula un 13,70%. Rheinmetall, líder armamentística que acumula un 14,3% este lunes y un 27% en los últimos cinco días, ha apuntalado el Dax alemán a un nuevo máximo de casi 22.800 puntos. Otro jugador alemán que ha experimentado su mejor día en las bolsas es BAE Systems, que ha aprovechado de una subida del 9%. La francesa Thales Group también ha subido un 7%.

En el parqué español, la favorita del Ibex es Indra, que ha empujado al selectivo español hacia los 13.000 puntos a lo largo de la jornada tras ganar un 5% en Bolsa. Todo esto a pesar de que el Gobierno mantiene fijas sus previsiones en gasto de defensa.

Felipe Villarroel, gestor de TwentyFour Am ve muy posible un aumento en gasto en la zona comunitaria, pero alerta de presiónes sobre el deuda pública. «Hasta ahora los mercados piensan que es probable que se produzca algún aumento del gasto, pero no uno drástico, lo que nos parece justo» ha apuntado. «Dado que pensamos que es poco probable que se produzcan grandes aumentos del déficit presupuestario, no vemos justificada una gran reacción en los bonos» ha concluido Villarroel.