Estos son los supermercados que abren hoy 1 de mayo, Día del Trabajador horario de Mercadona, Lidl, Carrefour…

Hoy es 1 de mayo y como ya sabemos, es una de esas fechas marcadas en rojo en el calendario laboral español. Se celebra el Día del Trabajador, una jornada dedicada a reivindicar los derechos de los trabajadores, por lo que al tratarse de un festivo nacional, todas las comunidades autónomas lo celebran, sin excepción. Y eso, inevitablemente, afecta a la rutina de muchos ciudadanos, especialmente cuando se trata de hacer la compra en los supermercados y no sabemos si el 1 de mayo están abiertos, aunque sea en horario especial o no.

Salir a por algo urgente o planificar la compra semanal en un día como hoy puede llevarnos a toparnos con la persiana bajada de muchos supermercados por el 1 de mayo. No todas las cadenas operan de la misma forma: algunas deciden cerrar por completo, otras abren solo por la mañana y unas pocas mantienen un servicio casi habitual, sobre todo en grandes ciudades. Así que, para evitar desplazamientos innecesarios o sorpresas de última hora, es fundamental saber qué supermercados abren y en qué horario. Toma nota entonces, porque a continuación, te contamos, de forma clara y detallada, qué cadenas están abiertas hoy jueves, y qué debes tener en cuenta según la zona en la que vivas. Eso sí, aunque aquí te ofrecemos una guía general, siempre es recomendable consultar el buscador de tiendas de cada cadena para confirmar el horario exacto del establecimiento más cercano a ti.

Mercadona

Fiel a su política habitual, Mercadona mantiene cerradas la mayoría de sus tiendas durante los festivos nacionales, y este 1 de mayo no es la excepción. La cadena valenciana lleva años aplicando esta estrategia: no abre ni domingos ni festivos, salvo casos muy concretos. Por eso, lo más probable es que hoy no encuentres ninguna tienda de Mercadona abierta. De todos modos, lo más recomendable es utilizar el buscador de tiendas en la web de Mercadona, donde se indica de forma actualizada qué establecimientos abren y con qué horario.

Lidl

La cadena alemana Lidl combina diferentes estrategias según la zona en la que se encuentre cada tienda. En general, en ciudades donde es habitual que los comercios cierren en festivos, como en muchas poblaciones pequeñas o medianas, las tiendas permanecerán cerradas hoy. Sin embargo, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, algunas tiendas sí estarán abiertas, aunque en horario reducido, habitualmente de 10:00 a 15:00 horas.

Esto convierte a Lidl en una opción a tener en cuenta si necesitas hacer una compra rápida durante la mañana del 1 de mayo. Eso sí, al no existir una política uniforme para toda España, lo mejor es consultar el buscador de tiendas de Lidl antes de salir de casa, para evitar el viaje en balde.

Carrefour

Carrefour es, probablemente, la cadena con mayor flexibilidad horaria para los festivos como el de hoy. Esto se debe a su amplia red de establecimientos y a su diversidad de formatos: hipermercados, Carrefour Market, Carrefour Express… Esta última modalidad, que suele estar ubicada en zonas céntricas o estaciones, tiene más probabilidades de estar operativa durante festivos, incluso con horario completo.

Por ello, si estás buscando un supermercado abierto hoy, Carrefour puede ser una de las opciones más fiables, especialmente en áreas urbanas o zonas con alta afluencia de gente. Aun así, como los horarios pueden variar según la comunidad autónoma y el tipo de tienda, te recomendamos que consultes directamente el buscador de tiendas de Carrefour para confirmar la información.

Dia

Los supermercados Dia también suelen cerrar durante los días festivos nacionales. En este 1 de mayo, la cadena ha optado por mantener esa línea, por lo que la mayoría de sus establecimientos estarán cerrados a lo largo del día. Aun así, como ocurre con otras cadenas, podría haber excepciones en algunas zonas específicas o tiendas con acuerdos especiales.

El horario habitual de Dia es de 09:00 a 21:30 de lunes a sábado, pero los festivos suponen un cambio. Por eso, si tienes un establecimiento cercano que sueles frecuentar, es buena idea consultar el horario en su web oficial o aplicación móvil, donde ofrecen información actualizada de cada tienda.

Ahorramás

En el caso de Ahorramás, la estrategia pasa por un punto intermedio. No todas las tiendas abrirán hoy, pero algunas sí lo harán en horario reducido, generalmente entre las 09:00 y las 15:00 horas. Esta opción puede resultar útil si necesitas hacer una compra básica a primera hora del día.

Eso sí, como el horario y la apertura dependen de cada localidad, es imprescindible consultar el buscador de tiendas de Ahorramás para conocer qué establecimientos están operativos hoy y cuáles no. Este horario reducido es más común en municipios grandes o en zonas donde la competencia mantiene tiendas abiertas.

Alcampo

Por último, Alcampo también ha apostado por el cierre generalizado en este Día del Trabajador. Su horario habitual durante la semana es amplio, de 09:00 a 22:00 horas, pero los domingos y festivos se gestionan de forma diferente. Para hoy, lo más probable es que la gran mayoría de tiendas estén cerradas, siguiendo la línea de otros festivos nacionales.

No obstante, como ocurre con otras cadenas, pueden existir excepciones en algunas localidades, sobre todo si se trata de centros comerciales con horarios especiales o zonas turísticas. En esos casos, lo más práctico es consultar directamente el buscador de tiendas de Alcampo, para evitar dudas o desplazamientos innecesarios.

En definitiva, hoy 1 de mayo es un día en el que predominan los cierres en el sector de la alimentación, aunque existen excepciones que pueden salvarte si necesitas hacer una compra urgente. Lidl, Carrefour o Ahorramás son las opciones con más posibilidades de apertura parcial, especialmente en las grandes ciudades.

Pero sea cual sea tu necesidad, no te fíes del horario habitual, porque un festivo nacional como este suele implicar cambios importantes en la operativa de los supermercados. Lo mejor es utilizar los buscadores oficiales de cada cadena, que permiten consultar por código postal o localidad el horario exacto de cada tienda.