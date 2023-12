Esto es lo que tienes que hacer si Hacienda aún no te ha devuelto la Declaración de la Renta

¿Ves que se acaba el año y que Hacienda no te ha devuelto la declaración de la renta? Te contamos qué debes hacer para conseguir el dinero que te corresponde, pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. El plazo para presentar la documentación pertinente acabó el pasado mes de junio. No es extraño que la Agencia Tributaria se haya dejado algunos pagos sin ejecutar, por eso es importante que te pongas manos a la obra cuanto antes. No son pocos los contribuyentes que no han recibido su devolución, de ahí que esta noticia sea tan importante.

Seis meses de demora puede parecer demasiado, pero afortunadamente hay solución. Normalmente Hacienda realiza los pagos en un periodo de tiempo relativamente corto, aunque siempre hay excepciones y lo cierto es que tiene autorización para retrasarse hasta el 30 de diciembre. No obstante, faltan solo unos días para terminar el año y hay una forma para reclamar el ingreso que puedes llevar a cabo antes de que empiece 2024, así agilizarás los trámites burocráticos.

Primer aspecto a tener en cuenta

Debes darte prisa y existe la posibilidad de agilizar los trámites, pero no podrás presentar el primer informe hasta el 30 de diciembre. Es decir, un día antes de que termine el año. No obstante, estás en el momento perfecto para recopilar la documentación pertinente y que solo te falte un paso: enviarla al organismo correspondiente para recibir el ingreso que te corresponde. Debes tener en cuenta un aspecto fundamental. En el caso de que haya vencido el periodo que la Agencia Tributaria tiene establecido para hacer los ingresos, puedes reclamar una indemnización.

Hacienda puede abonarte los intereses pertinentes en el caso de que no te haya devuelto la declaración habiendo pasado los seis meses que están establecidos según la ley. No es obligatorio solicitar este pago, de hecho no tienes que hacer ningún trámite extra porque son las autoridades pertinentes las que se encargan de delimitarlo e ingresarlo. Lo que sí es aconsejable es que revises el recibo del banco para comprobar que todo está en orden.

Comprobar el estado de la declaración

Es recomendable que consultes el estado de la tramitación antes de reclamar el ingreso, de hecho es una opción muy eficaz a lo largo de todo el proceso, desde que empieza en junio hasta que la Agencia Tributaria envía el dinero. Si quieres saber cuando recibirás el tuyo únicamente tienes que entrar al servicio Renta WEB y seleccionar ‘Renta 2022’, después accederás al expediente a través de la opción ‘Servicio tramitación de borrador/declaración (Renta WEB)’.

Tendrás que identificarte a través del DNI electrónico, la Cl@ve PIN o la referencia del borrador de 2022. Únicamente queda pulsar en el apartado ‘Estado de tramitación’ para saber en qué momento exacto se encuentra tu solicitud.

Enero es un mes clave

Si pasa el 30 de diciembre y no has recibido el ingreso, entras dentro de un proceso más sencillo de lo que parece. Una vez has avisado de que no te han devuelto el dinero, la Agencia Tributaria te envía un mensaje en enero explicándote los intereses que te corresponden. En este momento es importante que tengas a mano tus datos bancarios para comprobar que no haya ningún fallo y que puedas recibir cuanto antes aquello que te corresponde