Esto es lo que tienes que cobrar ahora para tener una jubilación de 2.000 euros al mes

Una pensión de jubilación de 2.000 euros parece algo imposible de alcanzar, pero hay jubilados que las tienen. Para llegar hasta ella, no hay ningún secreto, toca trabajar. Tener un sueldo elevado, no cae del cielo, responde a una retribución en función de los conocimientos de la persona, sus estudios y hora que dedica al trabajo. No podemos escaparnos de ese trabajo que tendremos que realizar durante años y años, pero conseguiremos hacerlo en perfectas condiciones sabiendo lo que cobraremos.

Antes de que nos emocionemos, la última palabra la tiene la Seguridad Social, cobraremos 2.000 euros al mes, si cumplimos los requisitos actuales en caso de que tengamos que jubilarnos ahora. Pero cuidado con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas leyes o elementos que harán que esta jubilación acabe convertido en algo que es muy distinto. En esencia, nos enfrentamos a algunos cambios que son claves y que pueden acabar siendo lo que marcará una diferencia importante en estos sentidos. Si estás pensando en jubilarte y quieres cobrar un buen dinero, te interesa saber qué debes hacer para conseguirlo.

Tener una jubilación de más de 1.000 euros es posible

En España las pensiones son de las más bajas de toda Europa, los sueldos también lo son, con lo cual, pese a mantener todo un sistema de estado del bienestar al final de la vida, cuando más se necesita el dinero, no se tiene. Se llega a los 65 años o a los 67 años o más, con unas características físicas que debemos tener en cuenta.

Afortunados serán los que pueden jubilarse, ya que hoy en día, con las enfermedades que hay presentes, puede ser un problema de fuerza mayor. Nadie nos garantiza que estaremos aquí dentro de 10 años o de 10 días, por lo que, pensar en la jubilación puede ser hasta una pérdida de tiempo.

Si disponemos de buena salud y estamos cerca de esta etapa, podemos estar contando los días que faltan, pero también hacerlo con la calculadora en mente. Lograremos un cambio importante de la mano de algunos elementos que son fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos esperado.

Esta pensión soñada de 2.000 euros al mes existe, pero evidentemente nos es fruto de nadie más que de la persona que trabaja en una posición que le permitirá ganar este dinero.

Cobrarás ahora este dinero para tener una pensión elevada

Durante un mínimo de 15 años antes, se considera que es el tramo final para poder llegar a una pensión que sea adecuada, se debe cobrar lo máximo posible. Son los años que nos harán pensar en ganar un dinero que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

Una opción que debemos tener en cuenta y que nos ayudará a acabar teniendo una cantidad de dinero mucho más elevada. Al final lo que queremos es disfrutar de una independencia que el paso del tiempo nos puede quitar. Vamos a afrontar esta última etapa que puede ser clave.

Debemos disponer de una buena cantidad de dinero que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Sin duda alguna, una buena pensión es fundamental para lograr aquello que deseamos a final de mes. Un dinero que habremos conseguido acumulando poco a poco una cotización elevada.

Siguiendo con esta norma, los últimos años son claves, pero también los que realizan el cómputo real de la situación que tenemos por delante. Se avecinan unos cambios que debemos empezar a poner en práctica y que pueden llegar a ser fundamentales en estos momentos.

Con 15 años cotizados, la base reguladora debe ser de 4.000 euros para obtener una pensión de 2.000 euros (50% de la base reguladora).

Con 20 años cotizados, se necesitaría una base reguladora de 3.208,92 euros para alcanzar una pensión de 2.000 euros (62,38% de la base reguladora).

Con 25 años cotizados, la base reguladora requerida sería de 2.708,20 euros para recibir una pensión de 2.000 euros (73,78% de la base reguladora).

Finalmente, con 36 años y 6 meses o más cotizados, se recibirá el 100% de la base reguladora, es decir, una pensión de 2.000 euros si esta es la base calculada.

Si hemos ganado ese dinero durante muchos años o si hemos aumentado el sueldo durante los últimos, conseguiremos aquello que deseamos. Lo normal es no ganar más con los años, sino al contrario. La persona es más vulnerable a las enfermedades y a todo lo que puede pasarle.

Por lo que, al final, necesitamos empezar a pensar en ese detalle que puede ser clave y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Ese dinero que se cobra a final de mes es esencial para poder organizar el fin de la vida laboral y la pensión que necesitamos.