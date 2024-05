Esto es lo que ha hecho Lidl con 500 productos de marca propia: está desatando la locura

Esto es lo que ha hecho Lidl con 500 productos de marca propia. En los últimos tiempos, los supermercados han tenido que adaptarse a una dinámica económica global cada vez más exigente, marcada por la fluctuación de precios en el sector alimenticio y de bienes de consumo diario. En este contexto, numerosas cadenas han optado por estrategias de reducción de precios para atraer y retener a los consumidores. Entre ellas, destaca ahora Lidl que ha anunciado algo que está desatando la locura ya que 500 de sus productos de marca blanca están ahora a precios increíbles y nadie se los quiere perder.

Desde el comienzo de 2024, Lidl ha implementado una serie de bajadas de precios que han resonado positivamente entre los consumidores. De este modo, ya a principios de año, la cadena alemana anunció rebajas significativas en más de 200 artículos. Sin embargo no se han quedado ahí, y recientemente han decidido llevar esta estrategia un paso más allá, extendiendo estas reducciones hasta llegar a más de 500 productos de su marca propia, lo que representa aproximadamente el 25% de todo su surtido disponible.

Lidl baja el precio de más de 500 productos

Este movimiento es parte de una campaña más amplia de descuentos permanentes que no solo abarca productos esenciales del día a día, sino que también incluye categorías como productos frescos, bebidas, artículos de cosmética, higiene personal y productos de limpieza. Según datos proporcionados por la compañía, esta estrategia ha permitido a las familias españolas ahorrar un promedio de 120 euros, un alivio considerable en tiempos de incertidumbre económica.

Así ha sido la bajada de precios de Lidl

La decisión de Lidl de ampliar su gama de productos con precios reducidos responde a una estrategia bien definida que busca fortalecer su imagen de marca como líder en precios bajos, al tiempo que garantiza la calidad y la satisfacción del cliente. La cadena ha hecho hincapié en que estas bajadas de precios son una adición a las numerosas promociones y descuentos que ya ofrece regularmente.

Impacto en el mercado y percepción del consumidor

Estudios recientes, como el realizado por Ipsos, que involucró a 2,000 participantes, y otro por la consultora IWD, reflejan la posición de Lidl como la opción más económica para la cesta de la compra en España. Estos análisis destacan que, en promedio, los clientes de Lidl ahorran más de 10 euros en comparación con otras cadenas de supermercados, consolidando así su reputación como la opción más asequible sin comprometer la calidad.

Carlos González-Vilardell, director general de Comercial y Compras de Lidl España, ha reiterado el compromiso de la empresa con los consumidores: «Nuestra máxima prioridad es ofrecer siempre la cesta de la compra más asequible. Las conclusiones de estos estudios reflejan nuestra decidida apuesta por garantizar los precios más competitivos, independientemente del contexto económico. Queremos que cada vez más familias puedan realizar una cesta de la compra completa al mejor precio.»

La expansión de las rebajas de precios de Lidl no solo es una muestra de su compromiso con los consumidores, sino que también es un reflejo de una estrategia comercial inteligente y sensible al contexto económico actual. Con estas acciones, Lidl no solo fideliza a su clientela actual, sino que también atrae a nuevos compradores que buscan maximizar el valor de cada euro gastado.

Sobre Lidl

Lidl es una prominente cadena de supermercados especializada en la distribución de productos alimenticios, que ha consolidado su presencia en España durante más de un cuarto de siglo. Esta consolidación se refleja en el crecimiento sostenido de su base de clientes, lo que le ha permitido posicionarse como el tercer operador más grande del país en términos de cuota de mercado. Actualmente, Lidl opera a través de una extensa red que incluye más de 670 tiendas distribuidas estratégicamente a lo largo del territorio español, además de contar con 12 centros logísticos que optimizan sus operaciones. La empresa emplea aproximadamente a 18,500 personas, lo que subraya su rol como uno de los empleadores más significativos en el sector.

En términos de colaboración y apoyo local, Lidl juega un papel crucial al asociarse con más de 900 proveedores nacionales. A través de estas colaboraciones, la cadena adquiere productos por un valor aproximado de 6,700 millones de euros anuales, de los cuales más de la mitad se destinan a la exportación, demostrando así su compromiso no solo con la economía local sino también con la expansión internacional.

Lidl Supermercados opera en España como una filial de la alemana Lidl Stiftung, que a su vez es parte integral del Grupo Schwarz. Este último se posiciona como el cuarto operador más grande a nivel mundial en el sector de la distribución alimentaria. Como grupo, Lidl lidera el mercado de supermercados en Europa y mantiene una presencia formidable en aproximadamente treinta países alrededor del mundo. La estructura global de Lidl abarca más de 12,200 establecimientos y más de 220 centros logísticos, y la compañía emplea a más de 375,000 personas a nivel internacional. Este impresionante crecimiento y expansión subrayan el éxito de Lidl como líder en la industria de supermercados y su continuo compromiso con la excelencia en el servicio y la satisfacción del cliente.