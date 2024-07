Éste es el motivo por el que Hacienda no te ha devuelto el dinero de la declaración de la Renta

La campaña de la renta 2023 finalizó el pasado 1 de julio, fecha en la que expiró el plazo para que millones de contribuyentes se pusieran al día con respecto al ejercicio fiscal del pasado año. Hacienda ya se ha puesto al día con las personas a las que la declaración le salía a devolver y tiene hasta el próximo mes de diciembre de plazo para hacer el ingreso a los que aún no hayan recibido el pago. Si aún no te han devuelto el dinero de la declaración tienes que tener paciencia: la Agencia Tributaria tiene hasta finales de 2024 para hacerlo.

Entre el 1 de abril y 1 de julio se llevó a cabo la campaña de la renta 2023 en la que millones de españoles tenían la obligación de realizar la declaración del IRPF correspondiente al pasado año. Una vez finalizado el periodo para presentar la declaración, la Agencia Tributaria ahora tiene que ponerse al día con los millones de contribuyentes que sumidos en el mes de julio aún no han recibido la devolución de la renta.

Hacienda se marca unos plazos en el caso de que la declaración salga a devolver. Estos sucede cuando el trabajador ha contribuido más de lo necesario en el último año y es la Agencia Tributaria la que tiene que ponerse al día con los contribuyentes. Por su parte, cuando aparece un signo positivo en el borrador es señal que hay que pagar a la Administración, que ofrece la posibilidad de hacerlo en dos ocasiones en mayores cantidades.

Los plazos de Hacienda con el dinero de la renta

Hacienda se marca unos plazos para devolver el dinero de la renta. Conforme se confirma el borrador, la Agencia Tributaria inicia el proceso para proceder a la devolución dentro del mismo mes. Lo normal es que el dinero sea ingresado en la cuenta del contribuyente en un plazo de 30 días. Después hay situaciones en las que la Administración tiene que llevar a cabo una comprobación y puede que este proceso se demore.

Hay que tener en cuenta que Hacienda tiene hasta el mes de diciembre para llevar a cabo la devolución de la declaración de la renta. Esta suele ser la fecha de devolución para los contribuyentes que han presentado el borrador sobre la bocina y para las declaraciones más complejas que exijan de un estudio mayor para la Administración.

Esto también tiene que ver con la sanción que se impone la Agencia Tributaria en caso de llegar a 2025 sin ponerse al día con el contribuyente. A partir del mes de enero del próximo año comenzarán a correr intereses y la Administración tendrá que pagar un recargo que suele ser de un 4%, porcentaje que irá subiendo en caso de que pase el tiempo y no se haya puesto al día con la persona en cuestión.

Las multas por no hacer la declaración

Hacienda se impone un recargo si no cumple con sus obligaciones con los contribuyentes pero también tiene la misma exigencia con las personas que no cumplan. Si a finales de julio aún no has presentado la declaración de la renta el mejor consejo es hacerlo lo más rápido posible porque la Administración tiene establecidas unas multas para las personas que no presentan su ejercicio económico. Estas serán más duras en el caso que la Agencia Tributaria sea la que se percata de la irregularidad y proceda a notificación. Son las denominadas cartas del miedo.

En el caso de que el contribuyente no haya presentado la declaración y esta sea a devolver se aplicará un recargo de 100 euros en el caso que el ciudadano reconozca el error y la multa será de 200 si la Agencia Tributaria detecta si la omisión es voluntaria.

Las multas se agravan si la declaración sale a pagar y a fecha del 1 de julio de 2024 no se ha presentado la declaración de la renta correspondiente. Si es el contribuyente el que se pone al día por voluntad propia tendrá que pagar un recargo del 5% en los primeros tres meses, un 10% si presenta la declaración pasados seis meses y si llega al año será de 15%. A partir del año el recargo será de un 20% y además se aplicará un 5% de intereses de demora.

La situación se agravará en el caso de que la Agencia Tributaria detecte que no se ha presentado la declaración por voluntad propia. Aquí se aplicará una multa que irá del 50% al 150% de la cantidad total a pagar. Este porcentaje aumentará en función de como considere de grave los hechos la Administración.