Pánico por las paralelas de Hacienda: ya están llegando a las casas españolas

Una vez finalizada la campaña de la renta 2023 ahora es el periodo en el que Hacienda notifica a las personas que bien no hayan presentado su declaración a tiempo con las llamadas cartas del miedo o las llamadas paralelas con las que la Agencia Tributaria se pone en contacto con el contribuyente cuando no está de acuerdo con algún dato en lo relativo a la presentación del IRPF.

La campaña de la renta 2023 finalizó el pasado 1 de julio y de aquí al mes de diciembre llega la época en la que Hacienda se ponga al día con los contribuyentes que han presentado su ejercicio fiscal correspondiente al año pasado en los últimos meses. La Agencia Tributaria tiene que cumplir rembolsando el dinero a las personas que le haya salido la declaración a devolver pero también puede notificar cuando encuentre algún error.

Hacienda tiene hasta un plazo de seis meses para hacer el ingreso a las personas que la renta les salió a devolver y en caso de no poder cumplir con sus obligaciones dentro de 2024 tendrán que hacerlo a partir de enero con un interés que suele tocar el 4%. Por su parte, las personas a las que les salga a pagar tuvieron que ponerse al día con la Agencia Tributaria una vez realizado el borrador o de forma fraccionada si así lo hicieron en su día.

Esto en el caso de que todos los datos estén correctos y la declaración se haya realizado a tiempo. En caso de que esto no suceda, Hacienda notifica a los ciudadanos a través de las llamadas cartas del miedo cuando no se ha presentado el ejercicio fiscal a tiempo o encuentran cualquier error relacionado con el número de cuenta. Esto suele desembocar en un recargo que será mayor cuando es la Administración la que se percata de una declaración no presentada por cualquier motivo y lo notifica.

Las paralelas de Hacienda

Además de las cartas del miedo, también están las llamadas declaraciones paralelas de Hacienda. En este caso, la Agencia Tributaria notifica después de encontrar alguna discrepancia entre lo que ha declarado en el IRPF y los datos que tiene Hacienda en su poder. En este caso se envían unas declaraciones paralelas con el objetivo de esclarecer los motivos que han inducido a este error.

En este documento, el fisco añade una documentación extra comparando lo presentado por el contribuyente con los datos que maneja la Administración. Se dividirá en dos columnas: la primera con los datos declarados en el IRPF en el que se incluyen gastos, deducciones, ingreso y resultado. En la segunda la AEAT muestra la información fiscal que tiene de la persona.

Uno de los principales motivos que llevan a Hacienda a mandar una declaración paralela tiene que ver con los errores aritméticos o de cálculos en la declaración de la renta, una aplicación indebida de las normas tributarias, errores en el formato de la declaración o la más tradicional: la discrepancia entre los datos declaraciones o los que tiene Hacienda en su haber en cuanto a a ingresos obtenidos, gastos deducibles o bienes patrimoniales.

¿Qué hacer con las paralelas de Hacienda?

Recibir una declaración paralela de Hacienda no suele ser una buena noticia pero siempre hay tiempo para poder reparar un error ya sea de la Agencia Tributaria o del contribuyente a la hora de presentar una declaración. En el caso que la Agencia Tributaria notifique algún error, la persona en cuestión tiene una plazo de 10 días para presentar los documentos que reclama Hacienda

Una vez estudiada la solicitud, la Agencia Tributaria enviará una resolución administrativa confirmando que no será necesario realizar una liquidación nueva o en el caso de que persista el error, enviará una nueva liquidación para que el contribuyente se ponga al día. Una vez recibida esta notificación y en el que caso de que sigan las discrepancias, la persona en cuestión tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones. También tiene la posibilidad de presentar una reclamación al Tribunal Económico Administrativo Regional.

En caso de que entre por vía judicial este caso puede demorarse en el tiempo, periodo en el que la Agencia Tributaria puede llevar a cabo una comprobación limitada o de inspección con el objetivo de investigar a la persona. Si las discrepancias son mínimas y la Agencia Tributaria no notifica, en un plazo de seis meses caducará el procedimiento.