Tener un Jaguar en casa es posible, incluso para los que no son ricos. Tan solo por 10.800 euros puedes disponer de un coche de alta gama gracias a las subastas públicas. Esto se debe a que Hacienda vende productos incautados para poder cobrar la deuda de algún defraudador. Entre las ofertas puedes encontrar vehículos de lujo, viviendas y similares por un precio muy competitivo. Estos ‘chollos’ están disponibles para todos los ciudadanos. Eso sí, se llevará el producto aquel que puje la cantidad más elevada.

Con un poco de suerte puedes encontrarte suculentas ofertas como un Jaguar XJ8 sin ninguna carga con un valor de subasta de 10.800 € y sin puja mínima. Para acceder a él hay que acudir al portal que ofrece el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, en la incautación de este vehículo se extrajo también una motocicleta BMW modelo R-1200 GS que se puede adquirir por 2.800 €. En este caso, el antiguo dueño tenía una deuda con el fisco que alcanza los 41.990 €, por lo que Hacienda trata de subsanar el agujero vendiendo sus bienes.

Vehículos y viviendas

Un Mercedes-Benz modelo S 400 d 4MATIC te costaría en un concesionario hasta 130.000 €, pero gracias a las subastas públicas se puede rebajar esa cantidad en 90.000 €. Esto se debe a que el BOE ofrece este vehículo por tan solo 42.441 € . Además, no existe una puja mínima, por lo que puedes adquirirlo por un precio todavía menor.

Pero si lo que está buscando es un piso también aquí encontrará ofertas inusuales. Dentro del BOE se encuentra la subasta de una vivienda en el centro de Madrid con un valor de subasta de 241.628,6 €. En concreto, el inmueble se sitúa en calle Ribera de Curtidores, cerca la Puerta de Toledo, y es una primera planta. Eso sí, en esta ocasión la compra viene con cargas. El piso se ofrece con una deuda de 134.039,62 € con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja dado que su anterior dueño no terminó de pagar su hipoteca.

También trasteros

Pero no solo hay vehículos y viviendas. Puedes encontrar a subasta garajes y hasta trasteros. En concreto, en la Calle Lictores de Sevilla se ofrece un trastero con «una superficie construida de 7,80 metros cuadrados y con participación de zonas comunes de 10,4 metros cuadrados», y sin cargas.

Aunque parezca una paradoja, las incautaciones de Hacienda pueden provocarte una sonrisa. Eso siempre mientras consigas aprovecharte de alguna de las subastas del BOE y no seas tú la víctima. Podemos hacernos con coches de lujo y hasta con trasteros. Eso sí, debes estar atento para no pujar por un producto que traiga una carga de la mano. Si no te das cuenta puedes acabar con una deuda con la que no contabas y acabar peor de lo que empezaste.