Este es el día exacto en el que se cobra la paga extra de Navidad

La paga extra de Navidad es un aliciente para los trabajadores pero también un derecho que aparece reflejado en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores. Una paga que muchos utilizan para las compras navideñas por lo que en el caso de que todavía no la hayas recibido no te preocupes porque te explicamos a continuación, cuál es el día exacto en el que se cobra la paga extra de Navidad.

El día en el que se paga la pata extra de Navidad

El mes de diciembre es el mes de la Navidad, pero también el mes en el que todos los trabajadores cobran su paga extra. Una paga que reciben también los pensionistas y que suele provocar dudas sobre el día en el que se cobra.

Esta es una de las dos pagas que reciben los trabajadores a lo largo del año tal y como se establece en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores en el que se afirma que mientras que una de las pagas es la de Navidad, la otra se cobra en el mes que se fije por convenio aunque generalmente se suele cobrar en verano y de hecho se conoce también como «paga de verano».

El pago de la paga de Navidad suele llegar cuando se cobra la nómina de diciembre, pero algunas empresas pueden pagarla el mes anterior, es decir, en noviembre. Sin embargo, por norma general casi todo el mundo la suele cobrar el 15 de diciembre, pero no existe realmente una fecha concreta, aunque el máximo de tiempo que se establece para su cobro es el 24 o 25 de diciembre.

Por este motivo en el caso de que no la hayas cobrado ya, no debes preocuparte en principio, antes de que acabe la semana deberías haberla cobrado. Y en el caso de que tengas tu sueldo prorrateado, no la cobrarás ya que se te paga en forma de cantidad extra cada mes.

En el caso de los pensionistas o jubilados, la paga extra de Navidad se abonó el pasado 25 de noviembre aunque existen excepciones, para aquellos que tienen la jubilación prorrateada.

¿Cómo se calcula la paga y cuánto se cobra?

El importe de la paga extra suele ser el mismo que se tiene de salario, aunque no para todos los trabajadores. Dependerá mucho del tiempo que lleves en la empresa aunque lo cierto es que no pueden ser inferiores a 30 días de lo que cobres de salario base o del salario mínimo interprofesional.

Para hacer el cálculo lo que tienes que hacer entonces es fijarte en el sueldo base que tengas por convenio, pero también el tiempo que lleves trabajando. El resultado será el importe del sueldo mensual al completo multiplicado por el tiempo que has trabajado o el el periodo de devengo de la paga.