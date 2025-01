Este abogado laboralista advierte: «Si dejas tu empleo ten cuidado con esto»

Un abogado laboralista se ha hecho viral en las redes sociales tras publicar un vídeo en el que ha dado una serie de consejos a los trabajadores que quieran dejar un empleo. Para abandonar un puesto de trabajo hay que llevar a cabo una serie de acciones que se tienen que hacer de forma correcta para no incurrir en ilegalidades o problemas económicos. Así que en este artículo conocerás los consejos de un abogado para las personas que quieran dejar un empleo.

El pasado martes, el Instituto Nacional de Estadística publicó la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha puesto números a la situación de empleo en España en 2024. El pasado año el paro bajó en 265.300 personas, un 9,3% menos que en 2023, y además el empleo creció en 468.100 puestos de trabajo, un 3,8% más que el año anterior. España ha iniciado 2025 con un total de 2,6 millones de desempleados, según señaló el INE.

En el día a día de las empresas, hay muchas personas que toman la decisión voluntaria de dejar un trabajo y por ello un abogado laboralista ha dado una serie de consejos para los que quieran dejar un empleo. «Dimite bien», reza el titular del vídeo viral publicado en las redes sociales por @laboral_tips, un experto en la materia que ha saltado a la fama por subir vídeos en los que recomienda a los ciudadanos con respecto a las decisiones que tienen que tomar en su día a día.

Los consejos de un abogado para dejar el empleo

Así que en este caso este abogado laboralista ha dado una serie de consejos a las personas que en este inicio de año quieran dejar un empleo. «Si quieres dejar el trabajo, dimite bien. Evita preocupaciones y que te quieran engañar», afirma en el inicio de este vídeo viral el experto en la materia, que explica los pasos que debes seguir para abandonar tu puesto de trabajo y no incurrir en un posible problema legal con la empresa.

«Lo primero, comunica por escrito a la empresa tu decisión de dimitir», dice el abogado, que además añade todo lo que tiene que contener este escrito. «En ese escrito tienes que comunicar la fecha en la que vas a dejar de trabajar y tienes que dar un preaviso, pero ojo, este no tiene que ser solo de 15 días, puede ser más», avisa. «Lo que tienes que hacer es revisar tu convenio y ver los preavisos que se establecen para cada categoría o grupo profesional. A lo mejor tienes que dar un mes o incluso dos», aconseja para no llevarte un susto con respecto al tiempo en el que tienes que seguir en tu puesto de trabajo después de comunicar a la empresa tu decisión.

@laboral_tips también ha dado una serie de consejos para los trabajadores que están en periodo de prueba. Los que estén en esta situación podrán abandonar su puesto de trabajo al día siguiente de comunicarle a la empresa su decisión. «Si estás en periodo de prueba, no tienes que dar el preaviso. Igual que la empresa te puede decir mañana que no vuelvas, tú puedes comunicarle que mañana no vas a volver. Y no te pueden descontar esa falta de preaviso. Es ilegal. Si lo hacen, podrías reclamarlo en vía judicial», dice este abogado laboralista.

Este experto en la materia, que se ha convertido en un influencer en las redes sociales, también avisa sobre una acción importante: la empresa lo tiene que comunicar todo por escrito. Tener una declaración sobre el papel vale oro y esto puede resolver el problema en caso de que tu marcha acabe en un problema judicial. Así que todo tiene que quedar por escrito y más en algo tan importante como abandonar un empleo por decisión propia.

«Muy importante, si tu empresa te dice que no hace falta que le des el preaviso, que te lo den por escrito, así te exoneran y te liberan de concederlo», recomienda @laboral_tips. «Porque si no, tú te fías de lo que te dicen, te vas mañana, y después te descuentan esos 15 días y ya tenemos el problema montado. Así que no te engañen», explica en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales y que cuenta con miles de reproducciones.