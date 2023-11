¿Estás de alquiler y tu casero te quiere subir el precio? Ojo a la letra pequeña, es importante

La dinámica de cambios en los precios y su correlación con el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha sido el foco de atención en el ámbito de los alquileres durante el 2023. La Ley de Arrendamientos Urbanos , como marco regulador, tiene un papel crucial en la actualización de los precios de alquiler. Aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos indica que, en ausencia de un índice específico se utilizará el Índice de Garantía de la Competitividad, el IPC es el más empleado.

Precios del alquiler

En el pasado 2022, el IPC experimentó un crecimiento de dos dígitos interanual durante los meses estivales. En un intento por mitigar los efectos negativos de la inflación en los inquilinos, el Gobierno estableció un límite temporal del 2% en la subida de los precios de alquiler desde abril hasta finales de diciembre de 2022. Este límite se mantiene vigente durante todo el año 2023, y se contempla la posibilidad de establecer un tope del 3% para el año 2024.

El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece las pautas para la actualización de la renta del alquiler. Durante la vigencia del contrato, el precio del alquiler puede actualizarse anualmente si así se ha pactado de forma expresa. En ausencia de detalles sobre la metodología de referencia, se aplicará la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a la fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia el correspondiente al último índice publicado en la fecha de renovación del contrato.

Si no se ha pactado la actualización, esta no se producirá mientras el contrato de arrendamiento esté en vigor. No obstante, el IPC es el indicador más utilizado en los contratos y permite su renovación anual. Para ello, se debe aplicar el valor publicado dos meses antes de la revisión de la renta, ya que el dato oficial suele publicarse el día 15 de cada mes.

Es esencial destacar que, debido a la inflación, la actualización del alquiler con el IPC no puede superar el 2%, según las directrices gubernamentales.

Cómo calcular la subida del alquiler

Para calcular la subida del precio del alquiler con el IPC, se deben seguir los siguientes pasos:

Calcula cuánto estás pagando de alquiler.

Convierte el porcentaje de IPC a forma decimal (ejemplo: 3% se convierte en 0,03).

Multiplica el decimal por tu alquiler actual.

Suma el aumento al alquiler actual.

La subida de la renta podrá ser diferente según la fecha de actualización del contrato. Todos los contratos de arrendamiento que se actualicen entre abril de 2022 y diciembre de 2023 se desvinculan del IPC y tienen un límite del 2%. Este límite no se aplica a los contratos de alquiler de locales comerciales, que siguen actualizándose según el índice pactado entre propietario e inquilino.

Grande propietarios de viviendas

Los grandes propietarios, aquellos con más de 10 viviendas en alquiler, están limitados a una subida de 2%, mientras que los pequeños propietarios pueden negociar incrementos por encima de ese porcentaje. En caso de desacuerdo, el arrendador aplicará un aumento del 2% en la renta del alquiler.

Es fundamental reconocer que el límite del 2% en la subida de los alquileres se aplica únicamente a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Contratos de alquiler de locales comerciales, oficinas, naves industriales, viviendas turísticas, etc., quedan excluidos de esta restricción y siguen actualizándose según el índice pactado entre las partes.

La subida del alquiler con el IPC en 2023 implicó una danza delicada entre los intereses de inquilinos y propietarios, acentuada por un panorama inflacionario. Mientras la LAU establece el marco, la realidad económica y los límites gubernamentales añaden capas de complejidad. La anticipación y el entendimiento profundo de estos procesos son herramientas clave para enfrentar los desafíos y tomar decisiones informadas en el dinámico mercado de alquiler en 2023.