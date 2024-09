Esta española revela cómo se ahorra en holanda y la gente flipa: «Vivo como una reina»

La vida está cara en España y en todos los países de Europa y una española que vive en Holanda ha contado su peculiar manera de ahorrar en los Países Bajos. Todo tiene que ver con un norma que tienen en este país que consiste en bonificar a las personas que reciclen botellas en un supermercado. Esto permite a la gente que haga una gran recolecta sacarse unos euros extras. Este vídeo se ha hecho viral en las redes sociales y ha generado un gran debate entre los usuarios, que algunos creen que no compensa.

Carla Cuero es una ciudadana española que trabaja en Holanda y se ha hecho viral en las redes después de contar su peculiar forma para ahorrar durante su estancia en este país. El coste de la vida en los Países Bajos se sitúa entre 1.170 euros y los 2.900 euros al mes y por ello además de un trabajo para poder permitirte ciertos lujos hay que generar algún ingreso extra si decides poner rumbo a esta parte de Europa.

Por ello, esta inmigrante española además de trabajar en un bar realiza esta práctica que ha contado con pelos y señales a través de las redes sociales en un vídeo en el que resalta la ‘curiosidad de Holanda que se debía aplicar en España’. Después de terminar su turno y hacerse con todas las botellas de plástico que se han consumido durante un servicio, acude con dos bolsas de basura a una cadena de supermercados que premia a las personas que reciclan este tipo de productos.

La forma de ahorrar de una española en Holanda

En el mismo vídeo, se puede apreciar a Carla Cuero como comienza a depositar las botellas de plástico en una máquina que va cargando un número de euros en función de las botellas que introduzcan. El único requisito indispensable es que tienen que estar cerradas con un tapón para que ser aceptada a través de los sensores.

«Vamos a ver cuánto dinero podemos sacarnos», dice a la vez que introduce la primera lista de botellas y generan tres euros. En total, después de introducir 21 botellas logran ganar una cantidad de 15 euros con su ticket correspondiente. «En total 15 euros, ¿merece la pena invertir el tiempo o no?», afirma la española que también deja claro que «si pusieran esto en España estaría genial».

Lógicamente, las aventuras de Carla Cuero y su peculiar manera de ahorrar ha generado un fuerte debate en las redes sociales, ya que algunos ponen en dudas esta práctica porque si compras las botellas en un supermercado el beneficio será menor y prácticamente es lo comido por lo servido. Sí que sería más rentable si este plástico no lo ha comprado la persona que lo deposita, como puede ser el caso de esta ciudadana, que trabaja en un bar y ha hecho una recolecta de las botella utilizadas en el servicio de la noche anterior.

«No ahorras, te lo cobran al comprar la botella y luego te lo devuelven, claro si tu no los has comprado pues si es beneficio haha», dice uno de los comentarios. Incluso otra personas ha aprovechado para pegarle un palo al Gobierno de Sánchez, que con el reciclaje, como con todo, también ha hecho política en los últimos años. «En España esto nunca lo pondrán porque nosotros lo damos gratis en los contenedores a las empresas amigas del gobierno, muy triste así que ahora ya no reciclo», reza el comentario de la persona que alude a Pedro Sánchez y las empresas amigas como el motivo por el que no se realiza esta acción en España.

«A ver, aunque sea poco dinero, es mejor que nada», reza uno de los comentarios que han generado una gran debate en la red social Tik Tok. Entre el debate sobre si 15 euros es poco o mucho según el país en el que residas, otros comentarios han dejado claro que lo importante es que se realiza el acto de reciclar. «Lo mas importante. Está reciclando… Debería ser en todo el mundo», afirma otra usuaria de las redes sociales que ha comentado un vídeo que se ha hecho viral.