El actual contexto económico internacional está provocando que los ciudadanos presten más atención a su presupuesto, busquen formas de ahorro y adopten una actitud más prudente y oportunista en 2022, según indica el Barómetro Europeo para mejorar las prácticas de compra de Oney y Harris Interactive que apunta que la intención de ahorrar de los españoles es mayor que en otros países de Europa

Oney ha realizado una encuesta entre la población francesa, española y portuguesa, en colaboración con Harris Interactive, para conocer cómo gestionan los ciudadanos sus presupuestos en el inicio del año.

Este estudio revela los temores comunes de los europeos en el actual contexto económico internacional, que está llevando a un aumento de la tendencia a prestar más atención a su presupuesto. Su gestión se está convirtiendo en una prioridad y los pagos fraccionados (BNPL o compra ahora y paga después), ya firmemente establecidos en los hábitos de consumo, están aumentando su popularidad como herramienta para apoyar el consumo y gestionar los presupuestos personales.

El 38% de los europeos cree que su poder adquisitivo ha disminuido en el último año y el 73% que el conflicto en Ucrania afectará a su capacidad de consumo. Además, el 75% es más consciente de su presupuesto que el año pasado.

La mitad de los usuarios de pagos fraccionados espera utilizarlos con más frecuencia en 2022 y el 75% de los encuestados cree que el pago fraccionado les permite seguir comprando sin quedar en descubierto.

A principios de este año, los consumidores de los tres países encuestados compartían una opinión similar: su poder adquisitivo no aumentará este año. De hecho, más de un tercio de ellos (38%) piensa que será «más débil» que el año pasado, sentimiento expresado en mayor medida por los franceses (44%; +10 puntos frente a 2021). Los consumidores de estos países prevén incluso una reducción de sus gastos en los próximos meses: El 44% se define como «ahorrador».

Esta tendencia se refleja en el comportamiento de los encuestados: en general, el 92% de ellos afirma que buscará más descuentos y promociones, mientras que el 87% tiene previsto reducir las compras «por placer». Entre los países encuestados, los españoles tienen una intención de ahorro mayor que en otros países europeos.

El conflicto ruso-ucraniano parece intensificar esta tendencia de ahorro: casi tres cuartos (73%) temen que la parte de su presupuesto destinada a gastos de consumo aumente en los próximos meses, ya que esperan que la inflación aumente los precios de los bienes de consumo.

Aunque el 75% de los encuestados en los tres países dice haber estado más atento a su presupuesto en los últimos 12 meses, el 40% de los europeos sigue reconociendo que se enfrenta regularmente a descubiertos a final de mes y el 12% de ellos todos los meses, la mayoría por un importe de 200 euros o menos.

Para hacer frente a esto, los consumidores están buscando nuevas soluciones. El 63% de los europeos afirma que la compra de productos de segunda mano o reacondicionados o el uso de comparadores de precios ‘online’ son nuevas formas de controlar su presupuesto.

El pago a plazos también se está convirtiendo en una forma popular de ganar control presupuestario, para el 42% de los consumidores en los tres países europeos encuestados: 49% en Francia, 42% en España y 36% en Portugal. Además, el 78% dice que utiliza los pagos fraccionados para evitar recurrir a sus ahorros, y el 75% para evitar quedar en descubierto.

Por último, el estudio confirma que los consumidores se sienten atraídos por lo fácil que es utilizar los pagos fraccionados: El 55% los utiliza para evitar tener que pedir un préstamo.

Se prevé que los pagos fraccionados (Buy Now Pay Later), ya bien asentados como parte de los hábitos de consumo, aumenten en 2022, ya que los consumidores buscan controlar sus presupuestos.

Los pagos fraccionados se han convertido en un medio de pago habitual: el 39% de los encuestados afirma haberlos utilizado en 2021, ya sea en compra ‘online’ o en la tienda. En Europa, la mitad de los consumidores han recurrido más a los pagos fraccionados en lo que va de 2022 para realizar sus compras.

Los pagos fraccionados son especialmente populares en Francia, donde el 85% de los consumidores que pagaron en tres o cuatro plazos en 2021 tiene la intención de volver a utilizarlos en 2022. En España, el 49% espera recurrir a este método de pago con más frecuencia que en 2021. También se espera que aumenten los pagos fraccionados de entre 5 y 12 cuotas: El 73% de los europeos tiene intención de volver a utilizarlos en 2022.

Las compras relacionadas con las mejoras en el hogar representarán una gran proporción de los pagos fraccionados en los próximos meses. Por su parte, los viajes y la salud figurarán entre las 5 principales compras realizadas en 2022 mediante pagos fraccionados con tarjeta de crédito.

Entre los usuarios, el 68% las utiliza principalmente para compras «puntuales» (suministros, dispositivos específicos como ordenadores, etc.), el 46% para financiar proyectos (viajes, renovaciones del hogar, etc.) y el 24% para «compras de placer» (regalos, ropa, etc.)

El 80% las utiliza varias veces al año (+4% respecto al año anterior). Esta tendencia al alza se explica por un cambio de percepción: El BNPL se percibe ahora como un medio de pago que permite acceder a bienes de mayor calidad -y, por tanto, más sostenibles- (63%), al tiempo que evita un impacto negativo en los ahorros personales o quedar en descubierto (76%) cuando se realiza una compra inesperada o de emergencia.

Aunque los pagos fraccionados también están disponibles en las tiendas físicas, su uso es aún más frecuente en las compras ‘online’, ya que el 57% de los consumidores tiene previsto utilizarlos en este contexto.

Esto se debe a una idea errónea persistente entre los europeos de que esta solución no está disponible en las tiendas físicas, aunque al 43% de los encuestados les gustaría utilizarla en estos puntos de venta. Otra idea incorrecta es que la BNPL sólo la ofrecen las «marcas principales» y no los pequeños minoristas. De hecho, el 71% de los encuestados afirma que utilizaría la BNPL en las grandes tiendas (online y físicos).