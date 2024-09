España disparó sus importaciones de petróleo de Venezuela en un 80,9% durante el pasado julio en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que le ha llevado al país a gastar un total de 164.170.162 euros en crudo del régimen de Maduro. Así se desprende de los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publicados este viernes y analizados por OKDIARIO. Este aumento de las adquisiciones de combustible coincide con las elecciones de Venezuela, que fueron el pasado 28 de julio, es decir, cuando el régimen realizó lo que muchos consideraron como un «pucherazo».

En concreto, España pasó de pagar a Maduro 90,7 millones de euros en el séptimo mes del 2023 por su petróleo a darle 164,1 millones de euros en julio, casi el doble. Por su parte, el cargamento importado pasó de ser 242,3 millones de kilos a 354,6 millones de kilos en el mismo periodo, un 46,35% más. Es decir, el dinero que España paga a Venezuela por su petróleo aumentó más que el cargamento que obtuvo a cambio, por lo que el régimen de Maduro consiguió vender el combustible mucho más caro que hace un año.

Así, mientras en julio de 2023 el kilo se obtuvo por 0,37 euros, en el mismo mes de 2024 España tuvo que gastar 0,46 euros por cada uno, cerca de un 25% más costoso. Además, esto sucedió el mismo mes en el que se celebraron las elecciones en Venezuela.

La autoridad electoral de Venezuela declaró el pasado 29 de julio a Nicolás Maduro ganador de las elecciones pese a que los sondeos a pie de urna mostraban una abrumadora victoria de la oposición y pese a que los datos que manejaban los dirigentes opositores les indicaban una victoria clara, reflejo de lo que se vivió durante toda la jornada. La sombra del fraude volvió a ser protagonista y, como ya había vaticinado el enviado especial de OKDIARIO a Venezuela: «Aquí huele a fraude electoral».

El petróleo de Venezuela

Ya en el primer semestre de 2024, España había disparado sus compras de combustible al país hispanoamericano en un 380%, es decir, estuvo cerca de multiplicar las importaciones por cinco. En junio, según los datos publicados por Cores, organismo público encargado de garantizar el suministro de energía, Venezuela fue el quinto proveedor de petróleo de crudo de España, por detrás de Estados Unidos, Nigeria, Brasil y México.

Por otro lado, Repsol recibió luz verde de Estados Unidos para seguir operando en el país después del 31 de mayo, mientras que en abril la petrolera que preside Antoni Brufau firmó nuevos acuerdos de colaboración con Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no es de extrañar que el aumento de las importaciones de crudo venezolano se esté dando. No obstante, es importante aclarar que Repsol no aporta dinero al régimen, sino que recibe el petróleo de Venezuela como forma de saldar su deuda histórica.

«Hace años lograron (Repsol) negociar con el Gobierno venezolano el pago de la deuda que tienen pendiente. Este pago se realiza en especie como compensación parcial», explicaron fuentes solventes a este periódico. «Lo único que hace Repsol es cobrar su deuda en forma de cargamentos de crudo», reiteran las mismas fuentes.

Por ello, no es extraño que el régimen quiera echar a la empresa del país. La pasada semana, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jorge Chirinos, pidió a Maduro que echara a la compañía española y rompiera la alianza petrolera con España. Ahora, la multinacional se encuentra en plenas negociaciones con el Gobierno para evitar que el conflicto escale.

El problema surgió a raíz de que el Congreso de los Diputados avalara una propuesta del PP que insta al Gobierno de Sánchez a reconocer al candidato opositor como presidente electo.

En concreto, la mayoría del Congreso respaldó el martes de la semana pasada durante el debate parlamentario una proposición no de ley del PP para reconocer a Edmundo González. Así, gracias al apoyo de los nacionalistas vascos, además de los votos de los populares, Vox, UPN y Coalición Canaria, la iniciativa salió adelante el miércoles.

Sin embargo, el chavismo no se ha tomado bien esta posición del Congreso y ha comenzado a realizar numerosas amenazas contra España. «Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del Gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules (…) Este es el atropello más brutal del Reino de España contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia», aseguró el presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

Para este chavista, el resultado de la votación en el Congreso «es equivalente a una declaración de guerra» contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. «Y si no respetan, ¿qué necesidad tenemos nosotros de tener relaciones diplomáticas?», se preguntó.