Escrivá contra el BCE por su dictamen sobre el impuesto a la banca: «Debe tener informes de corta y pega»

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado este viernes «sorprendido» ante la advertencia del Banco Central Europeo (BCE) de que el impuesto a la banca español puede restringir el crédito y ha considerado «bastante paradójico» que una institución que está subiendo los tipos de interés para suavizar el crédito lance un aviso como éste en el contexto actual.

«Me parece sorprendente. No es la primera vez que emite un informe de estas características. Lo deben tener de copia y pega de otros momentos, en contextos distintos (…) Será un tipo de informe normalizado que tienen de otras veces que han contestado a esto y lo han puesto ahí, sin tener en cuenta que, vista la coyuntura actual, resulta un poco sorprendente esa afirmación», ha señalado el ministro.

Escrivá ha pedido «rebajar muchísimo el estatus» de este informe del BCE, pues entiende que son recomendaciones y consideraciones de carácter general. «En ningún caso entiendo que el BCE quiera interferir en la legitimidad de un Gobierno de regular estos temas», ha opinado en declaraciones a RNE.

De hecho, el ministro, que trabajó en el BCE durante unos años, ha subrayado que la emisión de este tipo de informes no es una actividad central de la institución, sino secundaria. «Hay que poner en su justo término lo que significa un informe como éste (…) No es su actividad central, es una parte secundaria y rutinaria. El Tratado le da esta función, pero no entra en el proceso central de toma de decisiones», ha apuntado.

BCE

El Banco Central Europeo aclara en su dictamen sobre el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez de imponer a la banca un impuestazo que los bancos están legitimados para subir los precios a sus clientes, y le pide frenar su tramitación hasta estudiar exhaustivamente sus consecuencias negativas para la economía española.

El BCE recomienda al Gobierno español que su propuesta legislativa «vaya acompañada de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario». En particular, debería detallar «el impacto específico del gravamen sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado».

«Conviene aclarar», dice el documento del BCE, presentado en la tarde de hoy jueves, que los «incrementos de precios aplicables a los clientes debidos a los aumentos de costes distintos del gravamen temporal, tales como gastos de explotación, de financiación y de capital; los aumentos de costes relacionados con la cobertura de riesgos; y los ajustes de los márgenes comerciales, son todos ellos aumentos legítimos».

El organismo europeo, que vela por la estabilidad financiera y por contener la inflación en la eurozona, añade que espera, por otra parte, que las entidades financieras «tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda».

«Habida cuenta de todas las circunstancias diferentes que pueden provocar un incremento de los precios en el contexto actual de subidas de los tipos de interés, inflación o deterioro de las primas de riesgo», explica el BCE, «parece difícil diferenciar si el gravamen temporal se trasladaría de forma efectiva a los clientes o no».