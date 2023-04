El error más común que te puede dejar sin tu beca MEC: mucho cuidado

Hace ahora una semana que se abrió el plazo de solicitudes de las llamadas becas MEC, las becas que concede el Ministerio de Educación y Formación Profesional , y aquellos estudiantes (tanto de niveles obligatorios como postobligatorios) que deseen poder acceder a una de estas becas tendrán tiempo para hacer su solicitud hasta el 17 de mayo. Sin embargo a la hora de hacer dicha solicitud para el curso 2023/2024 tenemos que ir con mucho cuidado ya que existe un error bastante común que puede hacer que no te acaben concediendo la beca.

El error común al solicitar una beca MEC

Desde el propio Ministerio de Educación y Formación Profesional advierten, en su apartado dedicado a las becas en su página web, que existe un error que cometen muchos alumnos y que nos puede llevar a quedarnos sin la beca solicitada. El error en cuestión tiene que ver en asegurarse bien de haber enviado la solicitud.

Cuando se accede a la solicitud de la beca MEC, van apareciendo varias hojas que se deben rellenar en un tiempo determinado, por lo que es normal que los estudiantes vayan guardando el documento para que no se pierda la información que han aportado. Sin embargo, cuando se llega al final es importante asegurarse de haber enviado la solicitud correctamente y no, haberla dejado en estado de «Borrador».

A medida que se va rellenando la beca, es normal que vayamos guardando el documento para que no se pierda la información, pero cuando hayamos acabado no nos olvidemos del último paso que es de hecho, el más importante de todos: firmar la solicitud y darle a «Enviar». El Ministerio avisa que si se queda en «Borrador» y no aparece como «Presentada» no podrá ser tramitada por lo que no se nos concederá.

Otros errores al tramitar la solicitud de la beca MEC

El error señalado es de lo más común, y son muchas las personas que no acaban enviando su solicitud, pero existen otros errores a la hora de solicitar esta beca de las que el Ministerio de Educación advierte como por ejemplo, no tener el DNI (o documento acreditativo) en vigor, o no tener la documentación que se requiere preparada. Como ya hemos mencionado, existe un tiempo determinado para rellenar la solicitud por lo que no tener la documentación preparada puede hacer que acabemos con la sesión caducada así que será mejor que lo tengamos todo cerca para que no nos falte nada. Entre los documentos que se solicitan están por ejemplo todos los DNI de aquellos que forman parte de la unidad familiar del solicitante.

Dichos documentos sin embargo, no se deben adjuntar. Somos nosotros mediante el formulario de la solicitud quienes tendremos que aportar los datos, por lo que no tenemos que subir ningún archivo.

Y en el caso de que nos demos cuenta que hemos aportado algún dato erróneo tendremos opción de entrar en la solicitud y corregirlo, si esta se encuentra en estado de ‘Borrador’, pero en el caso de que se encuentre en estado de ‘Presentada’ será necesario rellenar la solicitud al completo de nuevo, sin olvidar que sólo se va a valorar la última que haya sido presentada.

¿Y si el plazo de presentación de solicitudes ha finalizado pero necesito hacer una modificación? Será necesario entonces esperar la resolución y a que se abra el plazo para hacer modificaciones o alegatos.