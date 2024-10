El error de Hacienda que afecta tu cuenta: atento a partir de este día

Hacienda ha pagado caro un error cometido años atrás con los jubilados que cotizaron a mutualidades laborales en su día. Una sentencia del Tribunal Supremo ha dado la razón a millones de mutualistas que en las próximas semanas tendrán que recibir unas devoluciones que irán entre los 3.000 y 4.000 euros. Desde la Administración ya se han puesto al día con cientos de miles de jubilados y de aquí a final de año harán los propio con el resto. El pasado mes de marzo abrieron para ello un canal en la página web de la Agencia Tributaria.

«Con la finalidad de aplicar lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para los pensionistas que reciben en la actualidad prestaciones que procedan de aportaciones a mutualidades de previsión social que puedan dar lugar a reducción en la tributación de sus rendimientos del trabajo conforma lo establecido en la citada disposición, en la declaración de Renta 2023 se van a calcular ajustes sobre las pensiones de jubilación o invalidez, para conseguir esta menor tributación». Así es la introducción de la Agencia Tributaria en la página web habilitada devolver a los mutualistas lo cotizado de más en su día por un error de Hacienda.

Todo tiene que ver con una histórica sentencia del Tribunal Supremo del pasado 2023, en la que dio la razón a un jubilado que había cotizado a la Mutualidad Laboral de la Banca. De esta manera, se dictaba a Hacienda a proceder a un reducción del 100% de «la parte de la prestación de jubilación que corresponda a las aportaciones anteriores a 01/01/1967» y una del 25% de «la parte de la prestación de jubilación que corresponda a las aportaciones efectuadas entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978». De esta manera, los que cotizaron al 100% cuando tenían que haberlo hecho al 75% tendrán que una devolución del 25%. Unas cantidades que no son pecata minuta.

De esta sentencia del Tribunal Supremo se han beneficiado alrededor de cinco millones de personas, ya que también se podrán acoger a ella los que en su día cotizaron por mutualidades en sectores como la construcción, pesca, siderurgia y un largo etcétera. Este grupo de trabajadores podrán reclamar el dinero correspondiente en los últimos tres ejercicios (entre 1975 y 1978) en los que se ha reconocido este fallo de Hacienda. Por ello se podrán solicitar las devoluciones correspondientes al período de la renta comprendido entre 2020 y 2023, que son los años no prescritos. No podrán reclamar estas cantidades lo que lo hicieron por Clases Pasivas, los autónomos, las pensiones de viudedad y las no contributivas.

¿Cómo reclamar el dinero por el error de Hacienda?

El pasado 20 de marzo la Agencia Tributaria habilitó un canal para que los mutualistas afectados por este error de Hacienda pudieran reclamar las cantidades correspondientes, que pueden ser entre 3.000 y 4.000. Desde la Administración habilitaron un formulario al que se puede acceder desde la sede electrónica a través del certificado digital o la Cl@ve si estás registrado con este sistema.

«La AEAT está trabajando de forma coordinada con la Seguridad Social, y otros organismos, al objeto de recabar la información necesaria para tramitar las solicitudes de devolución para mutualistas a la mayor brevedad posible y con los menores inconvenientes para los ciudadanos. No obstante, una vez presentada la solicitud, la AEAT sí que podrá requerir documentación al solicitante en el caso de que la AEAT no disponga de toda la información necesaria para tramitar la solicitud», informa la Agencia Tributaria en el canal habilitado para la ocasión.

Desde la Administración habilitaron este canal para que la devolución fuera relativa a la declaración de la renta del ejercicio 2023, por ello los mutualistas afectados tenían hasta el pasado 1 de julio para realizar la reclamación con el objetivo de no perder estas cantidades. «Para Renta 2023, si la AEAT dispone de toda la información, la reducción ya aparecerá en los datos fiscales con el concepto (“Ajuste por Mutualidades – DT2 LIRPF”), y el ajuste se aplicará automáticamente en la declaración», indica la Agencia Tributaria.

Los mutualistas afectados por este error de Hacienda, rellenaron el formulario de forma correcta y están esperando la devolución del dinero tienen que saber que la Agencia Tributaria se pone un plazo de seis meses para proceder al ingreso. Como suele suceder con el reintegro de la declaración de la renta, en caso de llegar a enero de 2025 y no haber cumplido con el pago habrá que añadir unos intereses de alrededor de un 4%.