Entregas gratuitas para los clientes de Amazon Prime gracias a Just Eat

Amazon Prime sigue ampliando los beneficios para sus usuarios, y ahora, no sólo disfrutan de envíos rápidos y gratuitos de productos comprados en la plataforma, sino que también pueden acceder a una variedad de servicios adicionales. Entre estos beneficios se encuentran Prime Video, Amazon Music y Prime Reading, que ofrecen entretenimiento ilimitado. A esta lista se suma una colaboración reciente con Just Eat, que promete mejorar aún más la experiencia de los clientes Prime.

La nueva alianza entre Amazon Prime y Just Eat ofrece a los usuarios la posibilidad de disfrutar de entregas gratuitas en sus pedidos de comida. Esto significa que los miembros Prime podrán pedir sus platos favoritos de una amplia selección de restaurantes sin costos adicionales de entrega, siempre que el pedido sea de al menos 15 euros. Este nuevo beneficio se suma a la ya extensa lista de ventajas que Amazon Prime ofrece a sus suscriptores.

Gracias a esta colaboración, los clientes Prime no sólo ahorrarán en sus pedidos de comida, sino que también disfrutarán de la comodidad de recibir sus comidas favoritas directamente en la puerta de su casa. Esta oferta refleja el compromiso continuo de Amazon Prime de agregar valor a la suscripción y mejorar la calidad de vida de sus usuarios.

Beneficios para los clientes de Amazon Prime gracias a Just Eat

Amazon Prime siempre ha sido sinónimo de comodidad y ahorro para sus usuarios. Con la nueva colaboración con Just Eat, esta propuesta de valor se enriquece significativamente. Los miembros Prime ahora van a poder tener acceso a una gama aún más amplia de servicios que cubren necesidades diarias, desde el entretenimiento hasta la alimentación. Esta integración facilita que los usuarios puedan pedir comida de sus restaurantes preferidos con la misma facilidad con la que compran productos en Amazon.

Además, la oferta de entrega gratuita en pedidos de Just Eat refuerza el atractivo de la suscripción Prime, proporcionando un incentivo adicional para nuevos suscriptores y fidelizando a los existentes. Es una ventaja que se suma a los ya numerosos beneficios como Prime Video, que ofrece una vasta selección de series y películas; Amazon Music, con acceso a millones de canciones; y Prime Reading, con una colección de libros electrónicos y revistas.

Detalles de la colaboración entre Amazon Prime y Just Eat

La colaboración entre Amazon Prime y Just Eat está diseñada para beneficiar a ambas partes, así como a los consumidores y restaurantes. A partir de ahora, los clientes Prime pueden disfrutar de entregas gratuitas en pedidos de Just Eat que superen los 15 euros. Para acceder a esta oferta, los usuarios deben registrarse en www.amazon.es/justeat sin ningún costo adicional.

Jamil Ghani, Vicepresidente de Amazon Prime, comentó: «El valor de la suscripción Prime sigue creciendo con esta colaboración, y ahora es el mejor momento para disfrutar de la comodidad, el ahorro, el entretenimiento -y lo delicioso- que la suscripción ofrece». Esta declaración subraya el compromiso de Amazon de seguir añadiendo valor a su suscripción Prime.

Íñigo Barea, Director General de Just Eat en España, añadió: «Se trata de una oportunidad fantástica para potenciar aún más la comodidad diaria de los usuarios, al tiempo que impulsamos la fidelidad y facilitamos la accesibilidad de los clientes. Y lo que es más importante, la asociación apoyará aún más el crecimiento de nuestros establecimientos colaboradores, abriendo sus puertas a los clientes de Amazon Prime». Esta colaboración no sólo beneficia a los usuarios, sino que también ofrece una plataforma más amplia para los restaurantes asociados a Just Eat.

Ventajas adicionales y el futuro de la colaboración

Además de las entregas gratuitas, los clientes Prime tendrán acceso anticipado a la opción de entrega gratuita Plus, un nuevo programa de fidelización que Just Eat lanzará próximamente. Este programa ofrecerá una variedad de ofertas y descuentos exclusivos en restaurantes y comercios asociados. Los usuarios que no sean miembros Prime también podrán acceder a esta función de entrega gratuita a cambio de una cuota reducida.

Este nuevo beneficio se suma a las numerosas ventajas que los clientes Prime ya disfrutan. Con servicios como Prime Video, Amazon Music y Prime Reading, Amazon Prime se posiciona como una suscripción que cubre una amplia gama de necesidades diarias. Los usuarios pueden disfrutar de entretenimiento de calidad mientras esperan la entrega de su comida favorita, creando una experiencia de usuario completa y satisfactoria.

La colaboración entre Amazon Prime y Just Eat representa un paso significativo en la evolución de los beneficios ofrecidos a los suscriptores de Prime. Con entregas gratuitas en pedidos de comida, acceso a programas de fidelización exclusivos y la ya extensa lista de servicios disponibles, Amazon Prime continúa liderando en el mercado de suscripciones al ofrecer un valor inigualable. Esta nueva oferta no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también fortalece la relación entre Amazon, Just Eat y sus respectivos clientes y socios.