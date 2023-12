«Hacienda se queda 9.000 millones al año por deducciones del IRPF que no aplicamos en nuestras declaraciones por puro desconocimiento». Lo cuenta Enrique García, CEO y cofundador de TaxDown, compañía española que ha revolucionado la asesoría fiscal con la primera App para hacer el IRPF on line, de forma sencilla, «en diez minutos», sin conocimientos tributarios y lo más importante: exprimiendo todas las deducciones, exenciones y ayudas a las que tenemos derecho. La tecnología, la IA y un equipo de asesores fiscales en red sustituyen nuestra ignorancia.

España es el país de la Unión Europea donde más ha subido la presión fiscal: un 2,9% del PIB en el periodo 2019-2022, según Eurostat. La carga recae en las familias y la clase media. Hacienda es muy pilla y en el borrador que nos manda excluye más de 200 deducciones estatales y autonómicas. Millones de personas le dan a “aceptar” sin pensarlo o poder asesorarse y más si sale a devolver, pero ignorando que podrían pagar menos o que les podrían devolver más si aplicaran todo aquello a lo que legalmente tienen derecho.

Enrique García, Álvaro Falcones y Joaquín Fernández son ingenieros e importaron a España en 2019 un modelo de asesoramiento fiscal online permanente que no existía, pero que es común en grandes países como Estados Unidos. TaxDown ha permitido que rentas medias y bajas, y autónomos, puedan acceder a un servicio de asesoría fiscal que, de otra forma, no podrían permitirse. En apenas cuatro años, TaxDown cuenta ya con más de un millón de usuarios.

Pregunta.- ¿Cómo surge TaxDown?

Respuesta.- Surge para ayudar a la gente con los impuestos. Nosotros somos ingenieros. Queríamos utilizar la tecnología para ayudar a la gente. Los contribuyentes nos dejamos en el IRPF mucho dinero que podríamos ahorrar y no ahorramos por desconocimiento. Creamos una App para hacer la declaración de la renta de manera muy sencilla y accesible con el resultado más favorable. La idea es que una persona, en menos de diez minutos, sin tener conocimiento fiscal, pueda hacer su declaración asegurando que todas las ayudas y deducciones a las que tiene derecho se le aplican.

P.- ¿Qué perfiles acuden a vuestra App?

R.- Ha ido variando mucho. Empezamos con un perfil generalista de persona con salario, declaración de la renta sencilla y con ingresos medios o bajos que tenía derecho a muchas deducciones que desconocía y que no vienen en el borrador. Con el tiempo hemos ido sofisticando la plataforma accediendo a casuísticas más complejas. Ahora tenemos inversores, autónomos y gente con ingresos más altos que encuentran en nosotros una solución a su carga fiscal.

P.- Aparte de la declaración, ¿qué otros servicios ofrecéis?

R.- Al principio fue una visión totalmente digital. El cliente hace la declaración y la presenta automáticamente. Luego vimos que la gente valoraba mucho hablar con un experto. Nos rodeamos de los mejores, venidos de grandes despachos y consultoras. Así, junto a la aplicación que te lo pone todo sencillísimo, tienes un servicio de asesoría fiscal todo el año donde preguntar cualquier duda. Además, damos toda la cobertura en caso de que tengas un problema con Hacienda o te envíen una notificación. A todos nos da pánico. Nosotros nos encargarnos.

P.- ¿Es un error aceptar el borrador del IRPF sin indagar más?

R.- Sí. Mucha gente ve que le sale a devolver, por ejemplo, 200 euros y le da a aceptar sin saber que quizá le corresponden 700 u 800. Nosotros ahorramos más de 350 euros de media a quienes usan TaxDown. No merece la pena aceptar el borrador sin mirar todas las deducciones a las que tienes derecho.

P.- ¿Cuánto habéis ahorrado este año a vuestros usuarios?

R.- Cerca de 40 millones de euros. Al final, es muchísimo dinero. Nosotros estimamos que en todo el mercado se pierden 9.000 millones de euros en ayudas o deducciones que los españoles no nos aplicamos por desconocimiento y se queda Hacienda. Esto no es ingeniería fiscal ni nada. Tú tienes que pagar los impuestos que te corresponden. Ni más ni menos. Y esa es nuestra misión. Todas las ayudas que se prometen y que, luego, no es fácil ejecutarlas y que la gente se beneficie. No siempre consiguen llegar al ciudadano por desconocimiento. Y eso se lo queda Hacienda.

P.- ¿Porque en el borrador sólo viene la parte estatal?

R.- Exacto. Por un lado, las deducciones autonómicas no vienen y, por otro, Hacienda no siempre tiene en el borrador toda la información actualizada de las estatales. Nosotros caemos en el error de pensar que todo estará bien. Ayudamos también a que la declaración esté bien hecha para evitar sanciones. Hacienda puede reclamarte durante cuatro años, pero el contribuyente también. Nosotros ayudamos a reclamar el dinero de años anteriores. Por ejemplo, por el alquiler si tenías derecho y no lo has aplicado.

P.- ¿Aún podemos ahorrar en la declaración de 2023 que haremos desde abril?

R.- Hay un montón de cosas que se pueden hacer durante todo el año para ahorrar. Por eso, no sólo hacemos la declaración. Asesoramos todo el año. Es muy importante lo que hagas durante el año para conseguir el mejor resultado.

P.- Sois una App, pero habrá quien prefiera el contacto personal y os busque…

R.- Todos los años viene gente agobiada con los papeles a nuestras oficinas y hacemos la excepción. Pasa más con la gente mayor. Por eso, este año vamos a abrir un espacio físico. Mucha gente agradece el contacto directo con nuestros asesores.