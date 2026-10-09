Cataluña exige a Sánchez aprobar la planificación de Red Eléctrica antes del 29N para asegurar su conexión eléctrica

La Generalitat, a través de la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe de manera urgente la planificación de Red Eléctrica antes de las elecciones del 29-N a través de la Diputación Permanente.

El documento, según detallan, debe garantizar los puntos de conexión eléctrica necesarios para proyectos como la gigafactoría de inteligencia artificial (IA) de Móra la Nova (Tarragona), las desaladoras o el Media City.

Además, debe contemplar nuevas subestaciones y líneas eléctricas para reforzar el suministro energético en polígonos industriales o facilitar la electrificación de la economía.

Según ha avanzado El Periódico, el Gobierno había iniciado las reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para presentar el proyecto, aunque aún tiene algunas pendientes. El Govern teme que el calendario electoral provoque retrasos en la aprobación del proyecto, por lo que ha pedido al Gobierno que lo apruebe antes de las comicios.