El autoconsumo ya es una realidad para Kronospan. La empresa dedicada a la fabricación y distribución de paneles de madera, que utiliza tecnología avanzada en sus procesos, eligió a Endesa X para iniciar su apuesta por la producción limpia de energía eléctrica. En apenas 7 meses, Endesa X ha construido y puesto en funcionamiento de uno de los proyectos de autoconsumo más relevantes de su sector y de nuestro país: la instalación de 7,4 MWp de potencia y 9,2 GWh/año de producción en dos de los centros de producción que tiene en España: Burgos y Salas.

El proyecto realizado se ha llevado a cabo bajo la modalidad de llave en mano, con el cálculo, diseño, fabricación, suministro, transporte, seguro, instalación y puesta en marcha de ambas plantas, y además de forma simultánea en ambas ubicaciones.

Se han instalado más de 16.000 módulos fotovoltaicos en una superficie de 36.000 m2, el equivalente a 5 campos de fútbol, que le permitirá cubrir aproximadamente una parte relevante de la energía que necesita para sus procesos de producción con energía limpia y renovable.

El 100% de la producción de estas instalaciones será auto consumida por Kronospan. Gracias a esta apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética, Kronospan consigue dar un salto cualitativo de la mano de Endesa X y sumarse a la revolución energética, caminando así en su propia transición energética: podrá reducir su huella de carbono en cerca de 3.200 toneladas de CO 2 /año, equivalente a plantar 282.000 árboles/año.

Además recientemente, Kronospan ha suscrito un contrato eléctrico de largo plazo con Endesa, a precios competitivos y que incluye energía de origen renovable, reforzando la apuesta por la sostenibilidad de ambas compañías, asegurándose un suministro con los más altos estándares de calidad en el servicio y aunando disponer de energía desde la red convencional cuando el autoconsumo no sea suficiente con la generación de su propia energía.

Para Davide Ciciliato, director general de Endesa X, “el compromiso de las grandes empresas con el cambio climático es patente. Los sistemas fotovoltaicos que hemos desplegado para Kronospan son fundamentales para reducir las emisiones de CO2 de su actividad productiva y representan la mejor tecnología del mercado para la autoproducción de energía a partir de fuentes renovables. Para crear valor, es necesario también adoptar un comportamiento respetuoso con el medio ambiente. Endesa X desempeña un papel destacado en este sentido gracias a su know-how en procesos de descarbonización y de eficiencia energética”.

Para el director general y administrador de Kronospan, Francisco Javier Macicior, Kronospan refuerza con esta inversión en energía fotovoltaica su apuesta en favor de la sostenibilidad y las energías limpias, lo que ya venía haciendo con la generación de energía térmica procedente únicamente de la biomasa. Además, lo tableros producidos por Kronospan representan una importante fuente de fijación de CO 2 en un claro ejemplo de descarbonización. El compromiso de Kronospan es, sin duda, con la economía circular, ya que el 100% de sus tableros de partículas se fabrican con desperdicios de madera que, de no ser valorizados por Kronospan, no tendrían un segundo uso.

SGE, monitorización inteligente

Como todas las instalaciones de autoconsumo que instala Endesa X, las de Kronospan llevan incorporadas su plataforma de Servicio de Gestión Energética (SGE), la vía para implantar medidas de ahorro basadas en el conocimiento y digitalizar la eficiencia energética. Además de realizar una monitorización y seguimiento continuo de los consumos energéticos, gracias a la implantación de algoritmos de machine learning, SGE permite detectar anomalías, sobrecostes o desviaciones en sus consumos; monitorizar el consumo “fantasma”; controlar fugas o detectar otro tipo de incidencias de forma automática. De esta forma, Endesa X puede realizar “auditorías virtuales” a su cliente, detectando potenciales de ahorro que podrían pasar desapercibidos con una simple auditoría energética. Y Kronospan puede así optimizar sus recursos, realizar un uso responsable de los mismos y lograr, así, una mejor gestión energética.