Endesa rompe los esquemas con esta recomendación para ahorrar luz: «Es mejor encender…»

¿Te gustaría ahorrar en tu factura de la luz y consumir menos electricidad? Endesa tiene un consejo que quizás te sorprenda, pero que tiene mucho sentido si lo piensas bien. Lo ha dado a conocer recientemente, además de añadir otras recomendaciones para que podamos ahorrar en el consumo de luz.

Desde el blog de Endesa se han planteado «cómo reducir la factura de la luz» haciendo algo que puede que a muchos les suene a broma, pero lo cierto es que resulta lo más sencillo: apagar luces. De hecho, la propia Endesa reconoce que es «un hábito fácil, rápido y sencillo» que si adoptamos en casa nos permitirá notar la diferencia.

Apagar la luz, el consejo de Endesa para ahorrar luz

Como ya hemos mencionado, este es el consejo más simple, pero también el más efectivo. Si te acostumbras a apagar la luz cada vez que sales de una habitación, notarás la diferencia en tu consumo eléctrico. Como dice la propia Endesa desde su blog, «parece algo obvio y muy simple, pero te sorprenderá saber que es también una de las cosas que hacemos más veces al día, dejar cosas encendidas.»

Dejar una luz encendida cuando no la necesitas es un desperdicio de energía que puedes evitar con un simple gesto. Endesa además nos explica que «puedes aplicarlo también a otras facetas, como pulsar interruptores, encender y apagar aparatos o desconectar los cargadores cuando no los uses». Hazlo, y después valora la diferencia.

Utiliza la luz natural

Además de apagar las luces cuando no estemos en la estancia encendida, Endesa aconseja también el uso de la luz natural todas las horas del día que no sea posible ya que esta es la fuente de iluminación más barata y ecológica que existe. Aprovecha las horas de luz y disfruta de la energía del sol. Abre las persianas, cortinas y estores, y deja que la luz natural entre en tu casa. Así, podrás apagar las luces artificiales y ahorrar en tu factura. Además, la luz natural tiene beneficios para tu salud, como mejorar tu estado de ánimo, regular tu ciclo de sueño o aumentar tu concentración.

Para aprovechar al máximo la luz natural, ten en cuenta la orientación de las habitaciones. Las que están orientadas al sur, suroeste y este reciben más horas de luz, por lo que puedes asignarlas como salón o despacho. Las que están orientadas al norte, noreste y nordeste reciben menos horas de luz, por lo que puedes destinarlas a zonas de descanso, o al menos, a salas en las que no se realicen actividades largas con necesidad de luz.

Utiliza colores claros

Entre los consejos de Endesa para ahorrar con la factura de la luz está también algo tan sencillo como el uso de colores claros que reflejan la luz y hacen que las habitaciones parezcan más luminosas. Esto te permitirá reducir el uso de las luces artificiales y crear un ambiente más agradable y acogedor. Los colores oscuros, en cambio, absorben la luz y hacen que las habitaciones parezcan más pequeñas y oscuras.

Puedes utilizar colores claros en las paredes y los muebles, o añadir elementos decorativos que aporten claridad, como espejos, cuadros, cojines o alfombras. Así, podrás crear un efecto visual de amplitud y luminosidad que hará que tu hogar sea más confortable y acogedor.

Utiliza la bombilla adecuada

Endesa explica también que no todas las bombillas son iguales ni sirven para lo mismo. Hay diferentes tipos de bombillas según su tecnología, su forma, su color o su potencia. Lo más importante es que elijas bombillas que consuman poco, como las LED, que duran más y consumen menos que las normales o las de bajo consumo. También debes tener en cuenta la cantidad de luz que da la bombilla y el tono de la luz (cálido, neutro o frío). Así, podrás crear el ambiente que más te guste y adaptar la iluminación a cada actividad.

Para elegir la bombilla adecuada, debes fijarte en dos cosas: los lúmenes y los vatios. Los lúmenes indican la cantidad de luz que emite la bombilla, mientras que los vatios indican la cantidad de electricidad que consume la bombilla. Lo ideal es que elijas bombillas con muchos lúmenes y pocos vatios, para que iluminen bien y consuman poco. También puedes consultar los grados Kelvin, que indican el tono de la luz (cálido, neutro o frío), según tus preferencias.

Apaga la luz cuando no la necesites

Para acabar recuerda apagar la luz cuando no la necesites, cada vez que salgas de una habitación o cuando la luz natural sea suficiente. Es un hábito muy simple, pero muy efectivo para ahorrar luz y evitar el desperdicio de electricidad. Puedes ayudarte de temporizadores, sensores de movimiento o interruptores inteligentes para automatizar el apagado de las luces y facilitar tu tarea.

Siguiendo estos consejos, podrás ahorrar luz y dinero en tu factura de la luz, además de contribuir a cuidar el medio ambiente y reducir las emisiones de CO2. Recuerda que el ahorro energético empieza por ti y que cada gesto cuenta.