Las nuevas tecnologías y la digitalización y, en concreto, el blockchainn, es la base del proyecto CONFÍA, la iniciativa que Endesa ha aportado, en una presentación realizada por José Mínguez, responsable del proyecto, a esta conferencia dedicada al denominado Inclusive Business. Este se caracteriza por proveer de bienes y servicios inclusivos a colectivos en situación de vulnerabilidad que, además, sean comercialmente viables, haciéndolos así parte de la cadena de valor de las compañías. El objetivo es satisfacer demandas sociales al tiempo que se crean soluciones rentebles y oportunidades de negocio para todos.

La iniciativa CONFÍA busca agilizar a través del blockchain la gestión por parte de los ayuntamientos de los clientes vulnerables. De esta forma, se intentan evitar cortes de suministro eléctrico por impago y, además, conectar mejor y facilitar la misma información a todos los agentes implicados: comercializadoras, comunidades autónomas, ayuntamientos, servicios sociales, intervención y CNMC.

El proyecto, pionero en Europa, fue presentado en público por primera vez en mayo de este año y es fruto de la colaboración entre la propia Endesa, el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga y Alastria, con la financiación de la Corporación Técnia de Andalucía. “El blockchain puede agilizar, de forma confiable, transparente, segura y descentralizada los trámites, para que no se produzcan los cortes a las personas vulnerables”, explica José Mínguez, responsable de innovación comercial en Endesa. Gracias a CONFÍA la administración puede detectar a los usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad con mayor celeridad, para que los servicios sociales puedan gestionar las ayudas que contempla la legislación vigente.

En la actualidad, la gestión de los consumidores que no pueden hacer frente al pago de la factura eléctrica es un proceso descentralizado y no automatizado, por lo que su gestión es muy lenta e ineficiente. Hasta ahora no era viable un sistema centralizado que gestionara globalmente el proceso, ya que la información que se maneja es extremadamente sensible y no hay ninguna parte del proceso que sea propietaria de la información completa.

Inclusión laboral y social de las personas con discapacidad

Endesa, en línea con el grupo Enel, trabaja para sustituir los límites y obstáculos por nuevas oportunidades que aprovechen la singular combinación de talentos que aportan todos los empleados. Consecuencia de este marco estratégico es la pertenencia de ambas a Valuable 500, una red de empresas de todo el mundo que hacen público su compromiso de acción con la mejora y ampliación de las medidas relativas a la accesibilidad digital, la autonomía, la movilidad, el desarrollo y la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Endesa pertenece a este grupo Valuable 500 desde septiembre del año pasado, cuando se convirtió en la primera eléctrica española en formar part de esta iniciativa de integración de la discapacidad. José Bogas, consejero delegado de Endesa, subrayó al respecto de la adhesión a esta iniciativa que “Valuable 500 nos demuestra que, al abrir las puertas a las personas con discapacidad, las empresas obtienen una serie de ventajas entre las que se incluyen un nivel superior de innovación, el aumento de la base de clientes y una mejora de la productividad”.

Como compañía incluida en The Valuable 500, Endesa se ha comprometido a ejercer su apoyo a las personas con discapacidad en varios ámbitos, desde difundir la cultura de inclusión de la discapacidad en la sociedad a desarrollar soluciones a la medida de estas personas, apoyar a los empleados con discapacidad para que puedan desarrollar su vida profesional de forma plena o reducir las barreras a la hora de reclutarlos. Una muestra de estas acciones reales es Javier Crespo Aldama. Tiene implantada una prótesis de cadera a causa de una negligencia médica cuando era un niño, que desembocó en una discapacidad del sistema osteoarticular.

Tras quedarse en paro y pasarse meses de entrevista en entrevista, hoy trabaja en Gestión de Reclamaciones, dentro del departamento de Compromiso con el Cliente de Infraestructura y Redes de E-Distribución, la distribuidora eléctrica de Endesa. “Fueron unos meses complicados. Así fue hasta que supe de una plaza de sustitución de larga duración en Endesa, con las mismas condiciones que un empleado, en el departamento de Regulación. Allí no les importaba en absoluto la discapacidad que tengo, sino mis años de experiencia y lo que podía aportar al departamento”, subraya Javier, quien hoy tiene un contrato fijo gracias a su excelente trabajo.

“Endesa, gracias al proyecto The Valuable 500, ha realizado multitud de acciones, como la revisión de todos los protocolos de la compañía, así como mejoras en la accesibilidad o en la integración de personas con discapacidad”, enumera Javier.

La propia experiencia de Javier con la discapacidad resulta especialmente valiosa para la compañía. “Al estar incluido en el proyecto The Value 500, puedo dar mi punto de vista sobre las posibles mejoras dentro de la compañía. Muchas de nuestras aportaciones han tenido un gran calado. De hecho, han sido aprobadas e incluidas dentro del plan de ruta del proyecto en Endesa”, destaca.

Entre las iniciativas puestas en marcha, junto desarrollo del sistema Pedius de atención al cliente que facilita el acceso a este servicio a personas con discapacidad, la compañía distintos cursos y actividades de sensibilización —incluidos sus proveedores—, así como la adaptación de puestos de trabajo a cada circunstancia.