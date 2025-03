Endesa pone en servicio 1.100 puntos de recarga públicos en 2024 y tiene otros 2.100 en marcha

Desde hace más de una década, Endesa avanza en su compromiso de facilitar la movilidad eléctrica a todos los usuarios, no sólo en las ciudades con toda la tipología de carga adaptada a todo tipo de usos en parkings, centros comerciales, restaurantes, hoteles, hospitales, etc.; sino apostando igualmente por la recarga pública urbana y periurbana, como por la ultrarrápida en carretera que permita a los usuarios no tener dudas a la hora de hacer viajes de larga distancia.

Dentro de su plan de desarrollo de infraestructura de recarga pública, Endesa ha desplegado ya 6.200 puntos de recarga por toda España. De hecho, en todas las comunidades autónomas y en el 96% de las provincias, hay equipos instalados, operativos o en proceso de desarrollo. Es además una red de recarga de calidad: el 98% de los cargadores son como mínimo de carga semirrápida (22kW) y ya el 42 % es de tecnología rápida o ultrarrápida, tanto en entorno urbano como de carretera. Endesa cuenta con 820 puntos de recarga instalados de tecnología ultrarrápida con potencias de entre 150 kW y 350 kW, que en su mayoría están situados en zonas próximas a carreteras y la mitad de ellos ya se encuentran operativos.

Durante 2024, Endesa puso en funcionamiento 1.100 puntos de recarga por toda la geografía española; y cuenta con otros 2.100 que están ya en construcción y otras fases de tramitación. Sin embargo, hay también más de 1.100 puntos de recarga que ya están instalados, que el público puede verlos, pero que no se pueden utilizar el estar pendientes de recibir todas las autorizaciones pertinentes por parte de las distintas administraciones para poder ser puestos en marcha.

El objetivo de Endesa para los próximos años sigue siendo aumentar la red de recarga acompañando el crecimiento del mercado y dando soluciones de recarga a los clientes allí donde se necesiten. Endesa va a continuar instalando puntos de carga de todas las potencias, sobre todo rápida y ultrarrápida, un plan de despliegue que busca tener en cuenta todos los hábitos de uso en cualquier entorno.

Adicionalmente, Endesa colabora con empresas, administraciones públicas y particulares en sus propios procesos de electrificación con cerca de 20.000 puntos de recarga instalados privados, aportando servicios de gestión, operación y mantenimiento para facilitar su transición a la movilidad eléctrica de forma transversal, eficiente y segura.

Para usar los cargadores, tan solo es necesario que los usuarios se descarguen la app de recarga de Endesa, disponible en iOS y Android y a través de ella se podrá supervisar y gestionar todo el progreso de la recarga. Gracias al mapa que incorpora, podrá localizar y planificar la ruta con el mejor itinerario de puntos de recarga, reservarlos con hasta 15 minutos de antelación y pagar desde el propio móvil. El usuario se puede dar de alta directamente desde la cuenta de Facebook o Google, o facilitando un correo electrónico.

Además, al registrarse, puede disfrutar de condiciones económicas ventajosas y se puede crear su propia cuenta con sus preferencias y métodos de pago, lo que facilitará las sucesivas recargas. En cualquier caso, el proceso de registro para hacer uso de la aplicación es opcional y siempre se puede elegir hacer uso de la misma sin registro previo y pagar directamente con la tarjeta de crédito, siempre a través de la app.

Endesa ofrece además una amplia variedad de tarifas adaptadas a las necesidades de cada usuario. Por un lado, cuenta con tarifas mensuales de recarga, diseñadas para aquellos que requieren un uso recurrente, denominadas «Small» y «Large». Por otro lado, también ofrece la opción de tarifa de pago por uso, conocida como «tarifa A Tu Ritmo», permitiendo a los usuarios abonar únicamente por la cantidad de energía recargada. Con esta flexibilidad, los usuarios pueden seleccionar la opción que mejor se ajuste a sus preferencias y necesidades en cada momento.