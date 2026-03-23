Naturhouse ganó 10,1 millones en 2025, un 2,3% más, y repartirá un dividendo de 3 millones de euros

Naturhouse, compañía líder en nutrición y dietética, ha cerrado el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 10,09 millones de euros, mejorando un 2,3% el resultado del año anterior que alcanzó 9,86 millones de euros, consolidando la evolución positiva de la Compañía y la solidez de su modelo de negocio. El Consejo de Administración de Naturhouse ha aprobado la distribución de un nuevo dividendo de 3 millones de euros brutos a cuenta del ejercicio 2026, lo que supone 0,05 € brutos por acción, que se abonará el próximo 20 de abril. Esta decisión se sustenta en la robusta posición financiera de la Compañía y reafirma la política recurrente de repartos de dividendos que se viene llevando a cabo.

La cifra de negocio de la Compañía alcanzó 47,6 millones de euros, lo que supone una caída de un 3,6 % respecto al ejercicio anterior, consecuencia de la política de optimización en la gestión de la red de franquicias y tiendas propias, focalizado en la rentabilidad de las mismas y apoyado en la gestión prudente y un riguroso control de costes El margen de Ebitda alcanzó en 2025 el 30,3%. A cierre de ejercicio, Naturhouse cuenta con presencia activa en 29 países, a través de una red de 1.241 centros, siendo sus mercados mas relevantes España, Francia, Italia y Polonia

El Presidente de la Compañía, Félix Revuelta, ha anunciado que para el presente ejercicio 2026, la Compañía continuará centrando su estrategia en el crecimiento rentable y en el fortalecimiento de su posición en el mercado, manteniendo el compromiso de generar valor a sus accionistas. Naturhouse, es la única Compañía de alimentos dietéticos que participa en todas las cadenas de valor, desde el desarrollo y la fabricación de sus productos, hasta la comercialización y asesoramiento al cliente

Naturhouse es un grupo empresarial español cotizado en la bolsa española, dedicado al sector de la dietética y nutrición, con un modelo de negocio propio y diferenciado. Desde la apertura de su primer centro en Vitoria en 1992, Naturhouse ha asesorado a más de 6.500.000 de personas. La compañía, con presencia en 29 países y con 1.306 centros, tanto propios como franquiciados.