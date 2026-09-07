Grupo Fuertes compra Jamones Albarracín y refuerza el negocio del jamón de ElPozo

Grupo Fuertes, propietario de ElPozo Alimentación, ha dado un nuevo paso para reforzar su negocio cárnico con la adquisición de Jamones Albarracín, compañía turolense especializada en el secado y curación de jamones. La operación permitirá al holding entrar directamente en el negocio de la maquila y aumentar su capacidad dentro de uno de los segmentos estratégicos para ElPozo.

La empresa adquirida pertenecía hasta ahora a la familia Dobón y cuenta con 25 años de trayectoria. Su principal atractivo industrial está en su capacidad productiva: dispone de tres centros de producción y puede curar hasta cuatro millones de piezas, además de contar con experiencia en los procesos de salazón, secado y curación.

Grupo Fuertes no ha comunicado el importe desembolsado por la adquisición ni la valoración acordada para Jamones Albarracín.

La operación supone además la entrada del grupo en el denominado servicio de maquila de jamón, mediante el que un productor se encarga de determinadas fases del proceso de elaboración para terceros. Jamones Albarracín continuará prestando este servicio tanto a sus actuales clientes como a los que pueda incorporar en el futuro.

Fuertes aumentará la producción

La compra no se limitará a integrar las actuales instalaciones. Grupo Fuertes anuncia que realizará nuevas inversiones para ampliar y modernizar los centros productivos, con el objetivo de incrementar la capacidad de sus secaderos. El holding mantendrá además al actual equipo de la compañía y se apoyará en su experiencia para desarrollar esta nueva área de actividad.

Jamones Albarracín cuenta además con las certificaciones internacionales IFS y BRC en materia de calidad y seguridad alimentaria.

El movimiento tiene especial relevancia para ElPozo Alimentación, principal compañía de Grupo Fuertes. El holding señala expresamente que la incorporación de Jamones Albarracín permitirá a ElPozo desarrollar el denominado «Proyecto Jamón», que la compañía ha situado como uno de sus ejes estratégicos.

ElPozo refuerza su apuesta por el jamón

La adquisición permite así a Grupo Fuertes incorporar capacidad industrial ya instalada en lugar de desarrollar desde cero nuevos secaderos. Con los tres centros de Jamones Albarracín, el grupo suma una plataforma capaz de gestionar hasta cuatro millones de piezas y, además, prevé elevar esa cifra mediante las inversiones anunciadas.

La operación también supone la salida de la familia Dobón de una empresa que ha desarrollado durante los últimos 25 años en Teruel. Grupo Fuertes destaca que la compañía mantendrá su actividad y su vinculación con el territorio, al tiempo que integra el negocio dentro de su estrategia de crecimiento y diversificación en la industria cárnica española.