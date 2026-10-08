Garamendi critica el «tinte electoral» que tiene la intención de Díaz de aprobar dos subidas del SMI el mismo año

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha denunciado este jueves el «tinte electoral» que, a su juicio, supone que el Gobierno quiera plantear dos subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un mismo ejercicio, recordando que la última actualización ya se aprobó el pasado mes de febrero.

En declaraciones a la cadena Cope, el líder patronal ha recordado que la fijación del SMI es una «competencia del Gobierno previa consulta» y que, por tanto, «no es parte del diálogo social», pero ha cuestionado el contexto en el que se plantea esta medida tras recordar que la anterior subida se produjo en febrero de este mismo año.

«El mismo año. ¿Eso es tinte electoral o no es tinte electoral? Sinceramente», ha señalado Garamendi, que ha considerado además «increíble» que en toda la legislatura no haya habido unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

También ha denunciado el aumento de costes sufrido en estos años de Gobierno de Pedro Sánchez, con fuertes subidas de las cotizaciones empresariales, así como que no se haya deflactado la tarifa del IRPF, que ha supuesto restar «del orden de 17.000 millones de euros» a los trabajadores españoles.

En este sentido, el presidente de la CEOE ha pedido tener en cuenta la realidad de las pymes y autónomos frente a los grandes grupos financieros. «Nadie piensa en las empresas de este país; la gente sólo está pensando en los grandes bancos. Pensemos en una panadería, pensemos en una tienda, pensemos en un bar, que son la mayoría de las empresas», ha argumentado.

El representante de los empresarios ha puesto el foco en la necesidad de abordar el absentismo laboral, porque «un millón y medio de personas no van a trabajar diariamente de los 18 millones que trabajan en el sector privado».

Garamendi ha pedido actuar para solucionar tanto «problemas de salud o mentales» como los casos de bajas «profesionales», criticando que de esta cuestión no se quiera hablar en el debate público.

Finalmente, Garamendi ha advertido de que «mientras no hablemos de productividad, va a ser imposible» sostener el crecimiento económico, lamentando que en las propuestas del Ejecutivo tampoco se aborden cuestiones clave como la formación y otros elementos de fondo.