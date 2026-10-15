Cimic (ACS) se adjudica un proyecto de transmisión eléctrica renovable en Australia por 295 millones de euros

Cimic, la filial australiana de ACS, ha ganado un contrato del gobierno del Estado de Australia Occidental para construir nuevas líneas de transmisión de alta capacidad al sur de Perth por 478 millones de dólares australianos (295 millones de euros).

El proyecto, denominado Clean Energy Link East (CEL-East), conectará los nuevos desarrollos renovables de la zona con las redes existentes y permitirá abastecer con energía limpia a un millón de hogares, siendo fundamental para respaldar el compromiso estatal de clausurar las centrales de carbón antes de 2030.

Otra compañía española, Acciona, también comunicó este miércoles la adjudicación de otro contrato en este proyecto, en ese caso de 410 millones de euros, para para construir una nueva terminal de transmisión al sur de Darkan y dos líneas de transmisión de 330 kV.

En el caso de Cimic, el alcance del trabajo incluye la expansión de la terminal Shotts de 330 kV, lo que permitirá obras alrededor de la Terminal Muja, y la construcción de nuevas líneas de transmisión de alta capacidad de 330 kV entre las terminales Muja, Shotts y Cordering, entregando cuatro nuevos circuitos para aumentar la capacidad de la red y respaldar la demanda futura de energía.