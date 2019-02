Recado de Galán a Enel: “Cumplimos las exigencias de calidad en Brasil, no como otras empresas”

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, no ha olvidado la batalla que mantuvo hace unos meses con Enel, propiedad del Estado italiano, por el control de la brasileña Eletropaulo, que finalmente acabó en manos italianas al superar la oferta presentada por la eléctrica española. Durante una conferencia con analistas este miércoles para presentar los resultados, Galán ha destacado la calidad del servicio en Brasil de Neoenergía, filial de la española, frente a "otras empresas" que han sido advertidas por el regulador ANEEL.

Aunque no ha citado expresamente a ninguna empresa, Galán se ha referido exactamente a los problemas que está teniendo la filial de Enel en el Estado brasileño de Goias. El regulador brasileño, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), ha exigido a la filial italiana que presente en un plazo de diez días un plan de emergencia para el rescate de la calidad del servicio de distribución eléctrica en el Estado.

Este plan de rescate, que la compañía italiana se ha comprometido a presentar en tiempo y forma, debe incluir inversiones y acciones encaminadas a mejorar el servicio eléctrico de este Estado a corto plazo. Además, el regulador ha tomado la decisión de restringir la repatriación a Italia de los dividendos generados en esta empresa por los incumplimientos en los estándares de calidad del servicio en 2017 y 2018.

Enel pasó a controlar la filial de Goias en noviembre de 2016, cuando ganó la subasta pública por Eletrobras -unos tres millones de clientes-. Posteriormente, a principios de 2018, la italiana entró en una guerra de OPAs con Iberdrola por el control de Eletropaulo, que finalmente pasó a manos italianas en mayo de 2018.

Galán, que hubiera convertido Eletropaulo con Neoenergía para ser líder eléctrico del país, acusó ante la Comisión Europea a Enel de competencia desleal al tener entre sus accionistas al Estado italiano.

En un comunicado, Enel, dueña de Endesa en España, señaló que las interrupciones en la conexión ya se han reducido en seis horas en diciembre pasado y ha destacado que las inversiones en el Estado han pasado de 80 millones de dólares en 2015-2016 a 215 millones en 2017.

“Cumplimos”

A estos problemas se ha referido Galán este miércoles, tras una pregunta de un analista, aunque no ha citado a ninguna empresa en concreto. “Nuestros competidores no han sido capaces de lograr los estándares de calidad del servicio que marca el regulador brasileño. Esto podría acarrear sanciones que incluso permiten la retirada de la licencia para operar” ha señalado Galán. “Pero eso no está pasando en nuestro caso”, ha insistido.

Según Galán, Iberdrola no tiene el más mínimo riesgo de no alcanzar esos mínimos de calidad en la distribución que marcan las autoridades brasileñas y ha recordado su plan de inversiones en el país en los próximos años.