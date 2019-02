Draghi pide a Sánchez y Calviño que medien con BBVA para que FG abandone sus cargos honoríficos

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, se reunió este lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y posteriormente con la ministra de Economía, Nadia Calviño. Según fuentes del Ejecutivo, el encuentro, que se centró en el 'caso BBVA', el banquero italiano instó a terminar la investigación "cuanto antes" e incluso apremió a Calviño a que "empujara" a Carlos Torres, presidente de BBVA, a retirar los cargos honoríficos que Francisco González mantiene en la entidad.

El Banco Central Europeo (BCE) quiere cerrar cuanto antes la crisis surgida en BBVA tras la revelación de la relación entre su todopoderoso ex presidente, Francisco González, y el ex comisario José Villarejo. El BCE no quiere que esta crisis, que afecta a una de las entidades más sistémicas de Europa por su tamaño, afecte a la ya de por sí mala reputación de la banca europea. Y así se lo ha hecho saber Mario Draghi tanto a Pedro Sánchez como a Nadia Calviño con quienes, por separado, mantuvo una reunión este lunes de aproximadamente una hora con cada uno, según ha podido saber OKDIARIO por fuentes del Ejecutivo.

Como ya avanzó este periódico, en el BCE existe una alta preocupación por la deriva penal en la parece que va a acabar este caso con ‘FG’ sentado en el banquillo de los acusados. Esa causa tendrá un impacto directo en la reputación del banco y el alcance de ese efecto será fundamental para el sector financiero europeo.

Esta reunión ha sido el primer encuentro del banquero italiano con Sánchez y, según fuentes gubernamentales, además de tratar la crisis de BBVA, también se habló sobre la marcha de la economía del euro, la culminación de la unión bancaria o la renovación de la cúpula del BCE, que preside actualmente Mario Draghi, y que cuenta con el exministro Luis de Guindos en la vicepresidencia. En esa última parte del contenido de las conversaciones se centró la versión oficial de la visita a Madrid del presidente del BCE difundida por La Moncloa.

Carlos Torres no está por la labor

Carlos Torres, presidente de BBVA, se opone a despojar a Francisco González de sus cargos honoríficos en la entidad, como presidente de honor del banco y de su fundación. Torres se defendió, durante la presentación de los resultados anuales 2018, de las acusaciones que apuntan a la contratación, por parte de Francisco González, de los servicios de Villarejo para frenar el asalto de Sacyr al banco. La conclusión que hizo el nuevo líder de la entidad es que “hay cosas que se dicen que no son verdad, BBVA es y será un banco honesto”.

“FG transmite una conciencia muy tranquila y dice que no sabía nada de las irregularidades que se transmiten en los medios”, explicó Torres, que dijo que, aunque le gustaría contar cómo fue el clima del Consejo que se celebró este jueves, no puede “por obligación”. “Nunca comentamos lo que pasa en el Consejo. No puedo hablar de la sesión ni de las deliberaciones que tuvieron lugar ahí”, ha subrayado. “Yo creo a Francisco González”, ha insistido varias veces.

“He trabajado mano a mano con FG en los últimos 10 años. Hemos tomado decisiones difíciles y, durante esos años, FG me ha demostrado un enorme liderazgo, es íntegro, trabajador y exigente, con un espíritu incansable, que ha sido todo un ejemplo. Ha sido un visionario, como evidencia la hemeroteca”, continuó diciendo Torres, que aprovechó para “contar un poco nuestro esfuerzo para investigar, con todo el rigor y con toda la diligencia, de una manera exhaustiva, cuál es la verdad de todo lo que se está publicando”.

“De ser cierto todo lo que se está publicando, estaríamos hablando de cuestiones muy graves que son diametralmente opuestas a lo que este banco representa, a nuestros valores y a la ética del BBVA”, afirmó Torres, que recordó que “somos un banco con unos valores fuertes, de futuro, que venimos hablando de ellos de una manera insistente. Es nuestro ADN. Las conductas que se describen en esas noticias, si es que son ciertas, sólo se pueden calificar como lo estoy haciendo”.