El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Manuel Conthe ha defendido este martes que en el caso de la salida a bolsa de Bankia "no ha habido ilícito penal de ningún tipo".

Durante su participación en un encuentro con los medios en el Consejo General de Economistas, Conthe ha añadido que el expresidente de Bankia Rodrigo Rato “tiene razón” al decir que todo cuanto hicieron las cajas y la propia Bankia “lo hicieron con el conocimiento del Banco de España”.

Ha admitido que en ese momento pudieron utilizarse criterios “demasiado laxos”, pero esta es una “cuestión opinable” que está “a años luz de cualquier hecho que tenga trascendencia penal”.

De hecho, ha considerado que “el tema de Bankia ya está resuelto” desde que se declararon nulas las ventas de acciones a particulares, si bien ha argumentado que la anulación debió producirse por mala comercialización y no por irregularidades contables.

“Si los jueces entraran en la lógica económica del asunto”, ha subrayado, “se darían cuenta de que este asunto nunca debió entrar en la vía penal” y acabarían “declarando inocentes a todos”.

En su intervención, Conthe también ha criticado que en el ámbito financiero se hayan producido sentencias “disparatadas” que “dicen que los bancos sabían lo que iba a pasar y que engañaron a los clientes”, como la de las cláusulas suelo.

Preguntado sobre la posibilidad de haber sido espiado por el excomisario José Manuel Villarejo cuando presidía la CNMV, Conthe ha asegurado no tener “constancia” de que sus conversaciones se escucharan y ha afirmado que no le “preocupa lo más mínimo”.

Rato, contra Mafo

La estrategia de defensa de Rodrigo Rato, expresidente de Caja Madrid y Bankia y actualmente en prisión, ha sido en todo caso cargar las culpas sobre el Banco de España e indirectamente (sin mencionarlo), sobre su gobernador, el socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Durante la primera sesión de 2019 del juicio del caso Bankia, el ex vicepresidente del Gobierno, ha indicado en muchas ocasiones que “todo nos lleva” a una responsabilidad del Banco de España, que según él fue quien promovió la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras entidades, quien supervisó el SIC (sistema institucional de protección ) para decir que todo estaba correcto y quien además garantizó que los activos del banco resultante (Bankia) eran suficientes para mantener la solvencia.

“El Banco de España me comunica que tengo que hacer una serie de ajustes entre 2011 y 2012. No tengo constancia de que nunca nos dijera que no estábamos cumpliendo con los requerimientos que nos hizo. Tengo constancia de que se dice que con las aportaciones del FROB teníamos cubierta nuestra pérdida esperada por dos años”, indicó Rato el pasado 8 de enero ante las preguntas de la fiscal para aseverar que en ningún caso Bankia se saltó los sistemas de prevención marcaso por el regulador. En julio de 2011 sale Bankia a bolsa, siendo precisamente esta salida a bolsa anulada por el Tribunal Supremo la causa de este juicio.