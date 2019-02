Torres gana tiempo y mantiene a FG en la presidencia de la Fundación BBVA pese a la presión del BCE

La presión del BCE para que el BBVA actúe no ha logrado su cometido, ya que Carlos Torres, presidente de la entidad, ha decidido ver qué sucede con la investigación, pese a que Luis de Guindos ha metido prisa.

Un día antes de la presentación de los primeros resultados anuales con Carlos Torres al frente de BBVA, el Consejo de la entidad se reunía con el más estricto secretismo para tratar la grave crisis que atraviesa el banco por las presuntas escuchas telefónicas realizadas en 2005 por el excomisario Villarejo, encargadas por el entonces presidente del banco, Francisco González (FG) con un objetivo: abortar el asalto de Sacyr. Ni siquiera las presiones del Banco Central Europeo (BCE) han hecho que Torres haya decidido apartar a FG al frente de la Fundación del banco.

Este jueves se han reunido los quince miembros del Consejo de Administración de BBVA. Aunque teóricamente la reunión se producía para aprobar las cuentas anuales de la entidad, lo cierto es que todas las miradas estaban puestas en el escándalo protagonizado por FG en 2005. La presión del BCE para que Torres actúe no ha logrado su cometido, ya que desde el banco han decidido ver qué sucede con la investigación, pese a que Luis de Guindos ha apretado para que se cierre rápidamente el asunto.

El BCE no puede exigir la marcha de FG, ya que no es un cargo ejecutivo, pero sí considera que puede dañar la reputación del banco. En ese sentido, ha traslado ese mensaje a Madrid. La Institución que preside Mario Draghi quiere que BBVA cierre lo antes posible la crisis reputacional que ha provocado la filtración de la relación entre la empresa de espionaje del ex comisario José Villarejo y el antiguo presidente de la entidad Francisco González. Las autoridades comunitarias se muestran preocupadas por una situación que afecta de manera grave a uno de los principales bancos de la UE.

Fuentes próximas al supervisor lamentan a OKDIARIO la “deriva penal” a la que se enfrenta el banco tras conocerse la relación de Francisco González con la empresa de espionaje del ex comisario Villarejo, tras unos documentos publicados por El Confidencial y Moncloa.com. El temor es claro, que la entidad presidida por Carlos Torres se vea afectada por la situación.

Posibles demandas

Desde Bilbao, un grupo de accionistas, animados por ex consejeros de la entidad y políticos del entorno del PNV -partido que jugó un papel importante en el banco hasta entonces-, han contactado ya con abogados para plantear una demanda contra FG por administración desleal, según ha podido saber OKDIARIO. Esta demanda se uniría a otra posible acción judicial contra el ejecutivo gallego por los afectados de las escuchas que acaban de salir a la luz.

Nombres de aquella vieja etapa, en la que el banco era dirigido desde Neguri (Getxo, Bilbao), han aparecido en la larga lista de 4.000 teléfonos investigados por González a través de Cenyt, la empresa del ex comisario Villarejo. Se trata de miembros de las familias Ybarra, Lezama- Leguizamón o Ampuero.

Históricos del banco que pasaron por lo que algunos rememoran más de 16 años después como la “guillotina de FG”. Fue entonces cuando el recién nombrado presidente de BBVA contó al gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, (ahora consejero del banco) la existencia de los fondos de Jersey. Una confesión que se llevó por delante al que fuera presidente y copresidente de BBVA, Emilio Ybarra, y a su consejero delegado, el político del nacionalismo moderado, Pedro Luis Uriarte, entre una larga lista de consejeros.

Control del Consejo

El control de Francisco González sobre parte del Consejo de Administración ha sido largamente mencionado, puesto que varios de los consejeros que se encuentran en el máximo órgano de decisión del banco, fueron aupados en su momento por la mano del banquero gallego, que a su vez ha contado con el respaldo político del Partido Popular.

Mientras tanto, debutará en el consejo, como este viernes lo hará en la presentación de resultados del grupo, el turco Onur Genç, que trabajará como consejero delegado de Torres después de haber dirigido durante unos años la filial norteamericana de BBVA, BBVA Compass.

Este viernes se presentan los resultados de BBVA, donde el consenso de analistas esperan unos beneficios de más de 5.000 millones de euros, que supondrían casi un 40% más de beneficios respecto al año pasado.