Goirigolzarri (Bankia) se desmarca del ‘caso FG’: “No participé en nada de lo que se está contando”

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, se ha referido al 'caso Villarejo-FG" de BBVA en la presentación de resultados anuales que se ha producido este lunes en Madrid.

“No quiero malinterpretaciones. Sólo quiero lo mejor para BBVA. Todo lo que está saliendo en los medios representa una enorme sorpresa para nosotros, porque nunca supimos nada de eso. No participamos en nada de lo que está ocurriendo, en el supuesto de que esto es lo que ocurrió, que no lo sé”, ha explicado.

“Francisco González fue mi jefe durante más de ocho años. Pero yo no juzgo a personas, ni para lo bueno ni para lo malo”, ha reconocido Goirigolzarri, que se ha mostrado “convencido” de que BBVA “está trabajando con la máxima diligencia posible”. Eso sí, el presidente de la entidad pública ha admitido que “en caso de que se haya producido todo esto, obviamente no sería aceptable“.

También ha hablado el presidente de Bankia sobre la privatización de la entidad. “El FROB es quien tiene que tomar la decisión de si alarga o no el proceso de privatización”, ha explicado. “Nunca he sospechado que nadie me estuviera grabando”, ha subrayado.

Sobre los planes de Podemos de hacer un banco público a partir de Bankia, Goirigolzarri no ha querido posicionarse: “Nosotros lógicamente no entramos a comentar las decisiones internas de los partidos. Nosotros gestionamos esta casa con el objetivo de incrementar valor para los accionistas que es la mejor manera de devolver las ayudas”.

Goirigolzarri ha explicado, sobre los tipos de interés, que “el hecho de no tener tipos de interés negativos sería muy positivo para nosotros por nuestro balance hipotecario. Partimos de la base de que la evolución de tipos será la que está descontando el mercado”. “El mercado hipotecario es muy dinámico y nosotros tenemos que adaptarnos a las condiciones del mercado. Permanentemente estamos analizando nuestra política de precios”, ha concluido.

Sobre las relaciones con el actual Ejecutivo, Goirigolzarri ha reconocido que “con los dos ministros del Gobierno anterior tuvimos una relación exquisita en términos de no injerencia política, y con el Gobierno actual se mantiene este tipo de relación”. “No hemos notado diferencia, y eso nosotros lo valoramos y apreciamos”, ha continuado.

Beneficio un 40% superior a 2017

Bankia obtuvo un beneficio atribuido de 703 millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del 39,2% respecto a 2017, tras la incorporación de BMN, según ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Estamos muy contentos con la integración que hemos realizado. Ha sido muy exitosa y la hemos realizado en un tiempo récord”, ha explicado el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que se ha mostrado “muy contento con la capacidad de reacción que hemos demostrado”

En términos ordinarios, el beneficio se situó en 788 millones, lo que supone un descenso del 3,4% respecto a los 816 millones ganados en el ejercicio anterior.

Esta diferencia se produce después de realizar una dotación extraordinaria de 85 millones después de impuestos por la venta de una cartera de activos improductivos a Lone Star de un tamaño de 3.070 millones en el momento del acuerdo. A cambio, esta operación permitirá ahorrar 200 millones de euros en los tres años posteriores a su cierre.

De esta forma, el beneficio queda en 703 millones en 2018 si se resta la provisión extraordinaria por la venta de carteras (un 39,2% más que los 505 millones del año pasado, cuando se hizo un cargo de 312 millones para la fusión), pese a las pérdidas de 40 millones de euros que se anotó en el último trimestre del año.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacado que el año 2018 ha sido, desde el punto de vista estratégico, “muy importante” para la entidad porque ha integrado a BMN “en un tiempo récord y de forma magnífica”, lo que abre “enormes” posibilidades de cara al futuro y ha añadido que la fusión ha proporcionado ya un incremento de la base de clientela.

Goirigolzarri ha mostrado, además, “gran confianza” en la transformación de la entidad en el año que acaba de iniciarse. “Entramos en el año 2019 con una nueva organización. Una organización pensada para el futuro, una organización mucho más ágil y mucho más ambiciosa. Y eso, desde luego, nos va a dar resultados en el corto, pero también en el medio y largo plazo”, ha resaltado.

Por su parte, el consejero delegado de la entidad, José Sevilla, ha subrayado que se cierra un año “muy importante” en todo lo referente a sanidad del balance y al crecimiento de la ratio de capital, que alcanzará el 12,51% cuando se cierren las transacciones en curso.

Durante 2018, Bankia elevó un 5,5% el margen de intereses, hasta 2.049 millones de euros (no obstante, de haberse incluido a BMN en la cuenta de resultados de 2017, esta línea caería un 9,6%). Los ingresos por comisiones se incrementaron un 25,3% (3,4% en comparación homogénea) y los resultados por operaciones financieras aumentaron un 11,5%, lo que permitió que el margen bruto avanzara un 11,3% (cae un 6,3% con BMN) y se situara en 3.368 millones.

Dividendo

Con estos resultados, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas elevar un 5% el dividendo por acción, hasta los 11,576 céntimos (11,024 céntimos en 2017). Así, la cuantía total que se abonará a los accionistas de Bankia ascenderá a 357 millones de euros, frente a los 340 millones del ejercicio precedente. El pay-out alcanza así el 50%.

“El año pasado incrementamos en términos absolutos nuestro dividendo, este año lo que hacemos es incrementar el dividendo por acción en un 5%”, ha destacado José Ignacio Goirigolzarri.

Con la participación actual del 61,4% que tiene el FROB en Bankia, este dividendo supondrá un nuevo avance en el proceso de devolución de las ayudas por importe de 219 millones de euros. Así, el total de las ayudas reintegradas tras realizarse el pago, que está previsto en abril, ascenderá a 3.083 millones de euros, de los que 961 millones corresponden a los cinco dividendos abonados desde 2014.

Asimismo, el banco disminuyó en 6.000 millones los activos improductivos (NPA) en 2018, que se situaron en 10.900 millones, frente a los 16.900 millones del año anterior. Esto supone, según la entidad, que se ha conseguido más que duplicar el objetivo marcado de reducir 2.900 millones al año durante los tres años del Plan Estratégico.