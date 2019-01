La propuesta de decreto ley, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, supone mantener los puntos polémicos que la Generalitat planteó el pasado viernes y que ni la huelga de taxistas ni tampoco las amenazas de salir de Cataluña del sector VTC han modificado

Joaquim Torra y Damià Calvet ponen su rúbrica al final de una propuesta de decreto ley sobre la regulación de transporte terrestre en Cataluña, un decreto “anti-Uber” que se aprobará salvo giro inesperado en los acontecimientos este martes y que traerá consigo la salida de Uber y Cabify de Barcelona, donde emplean (a través de las empresas de VTC que les dan las licencias y contratan a los conductores) a aproximadamente 4.000 personas.

La propuesta de decreto ley, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, supone mantener los puntos polémicos que la Generalitat planteó el pasado viernes y que ni la huelga de taxistas ni tampoco las amenazas de salir de Cataluña del sector VTC han modificado. El decreto establece lo mismo que hace una semana: 15 minutos para contratar un vehículo VTC. Además asegura que los municipios lo podrán aumentar, cosa que sin duda hará por ejemplo Ada Colau, que ya anunció que pediría una hora.

Una medida “necesaria y proporcional” según la Generalitat, “porque responde a la característica propia de una actividad de alquiler de vheículos con conductor, tal y como define y perfila la ley 17/1987, de 30 de julio, de ordenación del trasnporte terrestre”.

Además, la ley establece que los vehículos adscritos a VTC, que funcionan en su mayoría con Uber y Cabify, no podrán circular por la vía pública si no han contratado previamente viajeros, y que si no están precontratados “han de mantenerse estacionados fuera de la vía pública, en aparcamientos o garajes”.

Con respecto a la autorización que necesitarán, puntualiza que hará falta una autorización autonómica y una autorización municipal. Esto también hará falta para las VTC que hagan transporte interurbano, algo que en Cataluña es muy común dada la cercanía de buena parte de municipios del área metropolitana, que forman de facto una unidad urbana, como Hospitalet, Cornellà, Badalona o Santa Coloma de Gramanet.

“Prohibida la geolocalización”

Por otra parte, el decreto ley prohíbe expresamente la geolocalización de los vehículos VTC, “que permite a los clientes ubicar con carácter previo a la contratación los vehículos disponibles adscritosa uan autorización de arrendamiento de vehículos con conductor que se considera, a los efectso de las condiciones de explotación del servicio, como captación de viajeros”, dice el texto.