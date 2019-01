Garrido traslada a Carmena la ‘patata caliente’ que le pasó Ábalos con la ley VTC

Ofrece para esta misma tarde un proyecto de decreto que divida las competencias en la Comunidad Elpidio Silva se marcha de la reunión lamentando la poca disponibilidad de la CAMpara atender sus demandas

La Comunidad de Madrid ha convocado una reunión de urgencia este lunes ante la huelga indefinida de taxistas iniciada el pasado viernes en Barcelona y que comienza este mismo lunes en la capital siguiendo los pasos del conflicto catalán. A rebufo de los acontecimientos, el presidente Ángel Garrido, ha ofrecido a las organizaciones de taxistas una regulación que dividiría las competencias entre la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Madrid, según fuentes presentes en la reunión.

Este proyecto de ley (Madrid no puede regular el transporte terrestre por decreto, como Cataluña) está previsto que sea presentado en la tarde del lunes e incluiría según lo avanzado en la reunión una separación de competencias entre Comunidad y Ayuntamiento. Garrido ha ofrecido regular la captación y que la precontratación lo hagan los ayuntamientos. En esta competencia que traspasaría a Manuela Carmena está el quid de la cuestión de las exigencias de los taxistas en Barcelona y próximamente en otras ciudades: una precontratación de 6 horas mínimo que garantice que las VTC “no hacen de taxis”.

De esta forma, el presidente de la autonomía madrileña, la más afectada junto con Barcelona por la llegada de VTC, evitaría la ‘patata caliente’ de tener que legislar en la principal exigencia de los taxis y se la pasaría al ayuntamiento, como ya hizo en octubre pasado el ministerio de Fomento de José Luis Ábalos al traspasar a las autonomías la competencia de regulación.

De hecho, en Barcelona los taxistas han ido a la huelga indefinida tras rechazar la Generalitat darles 6 horas de precontratación y rebajarlo a 15 minutos. Insuficiente para los representantes del taxi.

Los taxistas, por su parte, han estado representados por distintos abogados que representan las distintas facciones del sector. El exjuez Elpidio José Silva ha irrumpido en la reunión, para la que no se esperaba su presencia, y en representación de la Plataforma Caracol ha exigido una serie de medidas que ya se han exigido también por los taxistas de Barcelona. Elpidio ha unido su destino desde hace más de un año al sindicato Elite Taxi, que con una mezcla de presiones en la calle y exigencias legislativas en los despachos ha conseguido. En Madrid este movimiento se llama Plataforma Integral del Taxi aunque otras fuentes presentes criticaban que Elpidio no tiene representatividad

El exjuez, residente en Barcelona desde hace algún tiempo, ha señalado a OKDIARIO que “la Comunidad de Madrid tenía tan pocas ganas de hacer nada que yo ni siquiera he intervenido. Me he tenido que marchar porque no querían hacer nada. Imagino que al ser del PP siguenla misma dinámica de siempre. No quieren darse cuenta de que hay que regular los VTC porque si no el taxi desaparece. Hay que regular una precontratación que no puede ser menor a 6 horas. Entendemos que puede ser un día, que es lo normal en los servicios de esta naturaleza”.

Según el abogado, “el considerando 21 de la directiva Volkestein exige a las autoridades que protejan al taxi. Y para ello lo primero que tienes que hacer es definirlo frente a las VTC. Si yo soy un uvetecista que hago el trabajo sin fraude de ley, ¿qué más me dará que el servicio se precontrate? Me afecta cuando lo que quiero es hacer de taxi”.

Para Silva, “no había una actitud de escucha. Las asociaciones que llevan muchos años representando al sector no han conseguido nada. El taxi ahora está cambiando y tiene nuevos líderes”, ha dicho Silva.

Carmena, “irresponsable”

Por su parte, el ayuntamiento de Madrid, que no estaba convocado a la reunión de esta mañana, está recibiendo presiones para incorporarse a la mesa de negociación, algo para lo que no tiene un interés especial según algunas fuentes.

Si el proyecto de ley propuesto por la Comunidad de Madrid sale adelante, al ayuntamiento de Madrid, que ganó las elecciones con una lista próxima a Podemos, le quedaría la más difícil de las regulaciones pues es donde los taxistas quieren echar el resto: impedir que el servicio de VTC sea automático y que haya siempre que esperar para contratarlo.

Mientras tanto los taxistas de Barcelona, ataviados con chalecos amarillos recogiendo la ola de protestas francesa, han hecho una nueva muestra de fuerza marchando hacia el Parlament catalán a pie.