Londres y París dieron marcha atrás a leyes como la catalana que obligan a esperar para coger Uber

La Generalitat de Cataluña no es la primera administración en Europa que plantea la posibilidad de imponer un tiempo de espera mínimo para contratar un vehículo Uber -en su caso, 15 minutos tras haber coqueteado con imponer hasta 12 horas-. Anteriormente ha habido unas cuantas más que aceptaron las sugerencias de los taxistas para tratar de dificultar la competencia de las apps. Sin embargo, dos gobiernos de gran relevancia como los de Londres y París acabaron dando marcha atrás a medidas similares que obligaban a esperar para coger Uber o Cabify por no ver eficiente llevarlas a cabo.

A finales de 2015, Transports for London (TfL), la autoridad encargada de regular el servicio de transportes en la megalópolis de 14 millones de habitantes, propuso establecer un tiempo de espera obligatorio de 5 minutos para Uber. Tras proponer la medida en noviembre de 2015 y establecer una consulta pública sobre la misma, en enero de 2016 rechazó implantar la medida teniendo en cuenta las más de 16.000 opiniones de usuarios que recibió, tal y como muestran las informaciones especializadas británicas. Así lo celebraba Uber en Reino Unido: “¡Transports for London ha descartado las nuevas restricciones propuestas, incluyendo la espera de 5 minutos! Gracias de corazón a todos los que habéis ayudado”.

Great news: TfL has dropped proposed new restrictions, including the 5 min wait! Heartfelt thanks to everyone who helped #KeepLondonMoving

— Uber UK (@UberUK) January 20, 2016