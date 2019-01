Los vinos de García Carrión cierran 2018 premiados en el Mundial de Tempranillo

Los vinos de García Carrión triunfan en el Mundial de Tempranillo de 2018 con 6 medallas de oro

Las 16 medallas obtenidas en el Mundial de Tempranillo en Ámsterdam, único concurso dedicado a la variedad Tempranillo, muestran que los vinos de García Carrión, presente en 10 de las principales Denominaciones de Vino de nuestro país, alcanzan y superan los más altos estándares de calidad y conquistan el gusto de miles de catadores profesionales de todo el mundo.

Estos 6 oros pertenecen a dos de Denominaciones de Origen de referencia: Rioja, con los vinos Antaño Reserva, Pata Negra Crianza y Solar de Carrión Crianza; Ribera del Duero, con los vinos Viña Arnáiz Crianza y Reserva y Pata Negra Rosado.

Más de 200 premios internacionales

Estos premios se suman a los más de 200 premios internacionales conseguidos por García Carrión a lo largo de 2018, entre los que destacan los 95 puntos otorgados a Pata Negra Toro Roble en el prestigioso certamen Decanter Asia Wine Awards 2018, que le concedieron el título de mejor vino de la DO Toro; el título de Best of Show Valdepeñas y la medalla Grand Gold otorgada a Pata Negra Gran Reserva 2009 en el certamen Mundus Vini 2018, que lo colocan como el mejor vino de la DO Valdepeñas y uno de los mejores del certamen; la medalla Gran Oro al Viña Arnáiz Gran Reserva en el Asia Wine Trophy, que lo sitúa como todo un referente de calidad en la D.O. Ribera del Duero.

La empresa familiar García Carrión, fundada en 1890, sigue esforzándose para que los vinos de nuestros país, tan excelentes por su calidad, sean reconocidos en cualquier rincón del mundo. Con el esfuerzo de una familia y gracias al apoyo de más de 45.000 agricultores, hoy podemos decir con orgullo que García Carrión es la primera bodega de Europa.