BlackRock: el mayor fondo de inversión del mundo y primero del Ibex anuncia 500 despidos

BlackRock es el mayor fondo de inversión del mundo, con activos gestionados de más de 6 billones de dólares

El principal inversor del Ibex 35, BlackRock Inc, ha anunciado este jueves 500 despidos. BlackRock es el primer inversor del mundo y gestiona activos de más de 6 billones de euros, un tamaño superior al de la economía alemana. Según ha informado The Wall Street Journal, BlackRock busca simplificar partes de su negocio y centrarse más en áreas como la tecnología, la jubilación y las inversiones alternativas no tradicionales.

Los recortes representan aproximadamente el 3% de los más de 14,000 empleados de BlackRock y se llevarán a cabo en las próximas semanas. BlackRock comenzó a despedir empleados el jueves, según fuentes próximas a la compañía citadas por el WSJ. Los recortes se producirán ampliamente en toda la firma; no está claro qué áreas serán las más afectadas.

BlackRock es ahora mismo el mayor propietario del Ibex con casi 20.000 millones de euros de activos y se está preparando para hacer adquisiciones inmobiliarias en España, según ha informado Cinco Días.

Es un fondo accionista de referencia de Santander, donde tiene un 4,5% del capital que asciende a 730 millones de acciones (valoradas en unos 2.700 millones de euros con los precios actuales de la acción).