Suben las tarifas del taxi hasta un 5% para “compensar el combustible” aunque el crudo ha caído un 17%

El petróleo ha caído un 17% respecto a primeros de enero de 2018. No obstante, las tarifas de taxis se establecieron en noviembre, cuando el crudo venía de marcar máximos desde octubre de 2014

El modelo de tarifas reguladas por el que las administraciones públicas establecen los precios de servicios como los taxis produce desequilibrios tan notorios como el que pagarán los usuarios en 2019: unas tarifas establecidas en noviembre por los ayuntamientos y consorcios que han subido entre el 2% y el 5% en algunas de las principales ciudades cuando el coste del petróleo, el principal gasto que afrontan estos negocios de autónomos, ha bajado un 17% entre enero de 2018 y enero de 2019.

El petróleo ha caído un 17% respecto a primeros de enero de 2018. No obstante, las tarifas de taxis se establecieron en noviembre, cuando el crudo venía de marcar máximos desde octubre de 2014

El negocio de los taxis, ya de por sí una gran fuente de ingresos en las principales ciudades, será de este modo aún más rentable durante este año merced a la conjunción de

Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, asegura a este diario que “en verano se empiezan las reuniones para las tarifas del año que viene, en Madrid se tiene en cuenta el IPC general y el IPC del transporte en la Comunidad de Madrid, que era un 5,1% en el momento del cálculo. También hay que tener en cuenta que se quitan algunos suplementos como la llegada al aeropuerto desde fuera de la M-30 o la llegada a los recintos de Ifema, lo que hace que se atenúe la subida”, dice . si hubiera subido de forma desproporcionada y fuera un 20 o un 30% más caro el combustible eso tampco afectaría. El periodo de combustible no se tiene en cuenta, pero también han subido los autónomos y otras partidas de la estructura de costes y no son tenidas en cuenta. Es inevitable que en periodos estas tarifas sufran. Imagínate que en un mes el petróleo sube un 20 oi un 30.

el combustible puede ser un 30%, las cotizaciones sociales tanto en autónomos son muchos, el mantenimiento también es importante y luego por ejemplo gastos como. es un programa infomático que tiene que ser verificado por la dirección general de industria.

la tarifa no fue aprobafda y la denominábamos tarifa ecosocial. esto contempalba un descuento del 10% en los días en que por protocolo medioambiental se restringiera el acceso medioambiental. esta tarfia no ha sido aprobada porque a la hora de plantearla se hacía un desglose. esa tarifa con el precio cerrado no fue aprobada y no lo permite. hay que modificar el reglamento y esa tarifa 9 no se puede.