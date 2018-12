El PP preguntará a Mateo si su número dos copió de Wikipedia el proyecto de futuro para RTVE

El portavoz del PP en la Comisión de RTVE, Ramón Moreno, preguntará en el Congreso a Rosa María Mateo, administradora única provisional de la Corporación, si su número dos copió de la Wikipedia el proyecto de futuro que presentó en el concurso público para presidir RTVE.

Según han denunciado públicamente hace unos días expertos del Comité que ha seleccionado a los 20 finalistas para el Consejo de RTVE, del que los grupos parlamentarios elegirán ahora al presidente y a los otros nueve consejeros, algunos candidatos presentaron proyectos que eran una “vulgar copia de la Wikipedia”, señalaron.

Ante esta revelación, el PP ha registrado una pregunta en el Congreso para Rosa María Mateo en la que pregunta a la administradora única que aclare si la actual secretaria general de la cadena, Elena Sánchez, nombrada por Mateo, es la autora de esa “vulgar copia”, algo que da por hecho el diputado Moreno.

“No es razonable que este alto cargo, que se presentó como candidata al concurso público para ser al menos consejera de RTVE, no acredite el conocimiento ni la preparación indispensables para el puesto que ocupa”, ha señalado Moreno en un nota.

“Así lo ha reconocido públicamente el Comité de Expertos con su puntuación tras haber presentado un proyecto que no parece que alcanzara los mínimos necesarios tras, al parecer, estar copiado en todo o en parte de la enciclopedia de contenido libre Wikipedia”, dice el comunicado del PP. “O dice algo convincente o debe cesar de inmediato”, ha añadido, recalcando que “está obligada a explicar si copió o no el proyecto de gestión presentado”.

Para el portavoz del PP, la secretaria general de la cadena, que no ha pasado el corte y no está entre los finalistas, “no puede tener tachas”. “El silencio de Elena Sánchez solo contribuye a confirmar que no puede seguir siendo más tiempo la número dos de RTVE”, ha sentenciado Moreno.

Gravedad

En opinión del portavoz del PP, el asunto es muy grave y debe ser contestado por la administradora única en su próxima comparecencia en el Congreso. “No hay ni un solo día en el que RTVE no se vea envuelta en una polémica que la desacredita como servicio público audiovisual”, ha dicho Moreno.