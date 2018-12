El arquitecto Carlos Lamela, responsable de las obras de remodelación del conjunto de edificios de la Plaza Canalejas de Madrid, junto a la Puerta del Sol de la capital, ha sido absuelto de manera firme del delito contra el Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. El fiscal de Medio Ambiente, Antonio Colmenarejo, pedía dos años y tres meses de cárcel para él, como adelantó este diario.

El fiscal pedía además, cuatro años de inhabilitación para la profesión y multa de 20 meses a razón de 50 euros diarios, según la denuncia. El fiscal acusaba a Lamela en su escrito de “apartarse de dichas prescripciones (de Patrimonio Histórico) e imponer sus propios criterios” para demoler aspectos protegidos de los edificios de la calle Alcalá, 14 y Plaza de Canalejas, 1. Estos edificios fueron declarados Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid en 2013.

Estas acusaciones quedan ahora en papel mojado después de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid, de 31 de octubre de 2018, que absuelve al arquitecto de cualquier daño contra el Patrimonio. El magistrado se opone a todas las acusaciones iniciales de la Fiscalía, que no ha recurrido.

Las acusaciones, que se iniciaron por una denuncia de la asociación de arquitectos Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, se referían a los daños realizados por Lamela en dos edificios del Centro Canalejas, propiedad en un 50% de Mohair Investment, en un 32,5% del Grupo Villar Mir, y en un 17,5% de OHL.

Respecto al edificio de la calle Alcalá 14, el fiscal le acusa de la “demolición de los pilares y vigas que conformaban la línea interior de la primera crujía en las plantas baja a quinta, de los pilares y muros que delimitaban el patio del edificio (…), así como de la desaparición de elementos originales de albañilería, carpintería, cerrajería, y acabados en todas las zonas afectadas por la eliminación de los forjados incluidos en la declaración BIC”.

Sobre este asunto, el magistrado asegura que no queda acreditada por la acusación porque los pilares y vigas, aunque sustituidos, quedaron en la misma alineación y en el mismo espacio por lo que no pudo quedar “desfigurado”. En cuanto a la demolición de pilares y vigas en la primera crujía en las plantas baja a quinta, el magistrado sentencia que aunque efectivamente fueron retiradas por Lamela, no afectan al edificio.

Edificio Plaza Canalejas, 1

En este edificio, el fiscal acusaba a Lamela de la “demolición de los pilares y vigas que conformaban la línea interior de la primera crujía (…), así como de los forjados de la planta cuarta”. Sobre este asunto el magistrado sentencia que “es claro que no se ha actuado sobre elementos protegidos, puesto que la configuración espacial y arquitectónica no se acredita que haya sido alterada, sino que se ha mantenido”.

Está previsto que el Centro Canalejas abra sus puertas en octubre de 2019. Tendrá un hotel Four Seasons de cinco estrellas, viviendas de lujo y un centro comercial de 15.000 metros cuadrados. Además, el Ayuntamiento de Madrid aprovechará para remodelar la zona y hacerla más peatonal.