Polygon acude a la ampliación de Realia para no diluirse: mantiene su 10,5%

La ampliación de capital de la inmobiliaria Realia, de 149,1 millones de euros, ha sido cerrada este viernes de forma anticipada al haber sido suscrita íntegramente, tal y como ha informado la compañía en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según ha podido saber OKDIARIO, su accionista más díscolo, Polygon, ha suscrito, al menos, el 10,5% que ya ostentaban en la compañía, aunque las fuentes consultadas no descartan que el fondo británico haya podido incluso aumentar su peso en la firma.

La aceptación de la ampliación de capital ha sido enorme, pero queda por ver cuánto ha logrado “arañar” el magnate mexicano Carlos Slim, que tendrá que salir en cuanto se reciban las nuevas acciones en cuenta.

La pregunta

Una pregunta que se hacen varios de los accionistas de Realia consultados por este periódico es saber si FCC ha acudido a la ampliación o si le ha vendido sus derechos a Slim. Y es que cabe recordar que FCC, que no Slim, es el mayor accionista (o era) de Realia.

El periodo de asignación de acciones sobrantes de este aumento de capital en Realia, que ha estado precedido de un periodo de suscripción preferente y de solicitud de acciones adicionales, ha finalizado hoy.

Durante el periodo de suscripción preferente, que finalizó el pasado 14 de diciembre, se suscribieron 174.696.909 acciones, el 99,57 % de la ampliación de capital, mientras que en el de asignación proporcional, que ha finalizado hoy, se han suscrito 760.833 títulos de nueva emisión de Realia, representativas del 0,43 % del total de acciones ofrecidas en la ampliación.

El número de acciones adicionales solicitadas durante el periodo de suscripción preferente fue superior a esos 760.833 títulos sobrantes, que no fueron suscritos en ejercicio del derecho de suscripción preferente, por lo que la entidad agente de la emisión, Caixabank, ha realizado un prorrateo, por el cual el porcentaje de acciones adicionales adjudicadas a cada solicitante es, aproximadamente, del 0,4746 % de las acciones solicitadas.

Ampliación

Realia, controlada por FCC y el magnate mexicano Carlos Slim, aprobó en noviembre esta ampliación de capital, consistente en la emisión de 175,46 millones de acciones con un valor 85 céntimos por título (24 céntimos de valor nominal y 61 céntimos de prima). La suscripción se ha hecho en la proporción de once acciones en circulación por cada tres nuevas.La ampliación de capital de la inmobiliaria Realia, de 149,1 millones de euros, ha sido cerrada anticipadamente al haber sido suscrita íntegramente, según ha informado hoy la compañía en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dudas de Polygon

El fondo Polygon, que ostenta algo más de un 10% del capital de Realia, envió una carta, a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, en relación con la ampliación de capital de 149 millones de euros que la inmobiliaria ha realizado, así como en relación a su carta del pasado 20 de noviembre en la cual expresaron sus preocupaciones acerca del aumento de Capital. Polygon acusa a Carlos Slim de ocultar deuda.

“Nos gustaría destacar que ni Realia ni nadie de su Consejo de Administración ha respondido a nuestra carta, ni tan siquiera acusado su recibo”, explican desde el fondo británico, que explica que “Realia no ha proporcionado tampoco, a nuestro entender, ninguna razón de peso acerca de por qué necesita realizar el aumento de Capital – en el cual Inversora Carso ha declarado su intención de suscribir aquellos derechos que no sean ejercitados por los minoritarios-, cuando seguimos creyendo firmemente que la compañía no lo necesita”.