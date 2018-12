Meliá, Mediaset y Talgo, las principales candidatas para operaciones corporativas en 2019

El año 2018 no ha sido tan movido en España en lo que a operaciones corporativas se refiere. La consolidación del sistema financiero no ha llegado, y tampoco ha habido fusiones ni adquisiciones de calado. Sin embargo, los expertos consultados por OKDIARIO advierten de que 2019 podría ser el año de la explosión en un mercado que, tarde o temprano, comenzará un proceso de consolidación que no se reducirá únicamente al sector bancario.

Gisela Turazzini, cofundadora de BlackBird, cree que “las fuertes caídas en la Bolsa española han provocado que las compañías españolas coticen a múltiplos muy atractivos, lo que hace al Ibex 35 un índice especialmente vulnerable en cuanto a movimientos corporativos”. En este sentido, la experta entiende que “el Ibex 35 será un índice más sujeto a ser comprado que a las compras”. A pesar de ello, “podríamos elaborar un marco de valores atractivos que podrían ser sometidos a una OPA, como por ejemplo Meliá Hoteles o una integración sectorial entre Mediaset y Antena 3“.

“Podríamos a su vez acontecer movimientos corporativos en la banca española, y también en las inmobiliarias que, como Colonial, viven de una coyuntura especialmente favorable”, continúa Turazzini, que cree, sin embargo, que Colonial “ya ha hecho los deberes y es de las empresas del Ibex que más ha crecido en su deuda”, por lo que “descarto que salga de compras”. Dentro del sector financiero, desde BlackBird entienden “que la vulnerabilidad existente en el mercado de deuda pública europeo hace que dichos bancos no estén por la labor del shopping“.

“Otra posible OPA fuera del selectivo es la fusión entre CAF y Talgo, o bien la compra de Talgo por parte de la China CRRC, que busca expandir su negocio en Europa y, ahora que Talgo ha disipado sus riesgos tras completar con éxito el AVE del desierto y poner en plan el programa de recompra de acciones, da un atractivo especial a la operadora de trenes española”, opina Turazzini, que cree, de este modo, que CRRC “podría entrar en Talgo pagando por la compañía el precio del negocio de mantenimiento y adquiriendo gratuitamente su cartera de pedidos y tecnología, más las enormes perspectivas de crecimiento”.

Felipe López-Gálvez, de SelfBank, recuerda, por su parte, que Cellnex siempre rumores de compra por parte de compañías americanas, y que “tendría más sentido ahora que ha bajado el euro”. Bajo el punto de vista del experto, podría haber también alguna “operación sorpresa” en el sector turístico, con “Melia y eDreams”, como candidatas.

“Dentro del sector bancario pudiera ser que sucediese algo con Ibercaja, y algo más remoto que alguien se interesase por Bankia. Sabadell, por su parte, podría salir de Reino Unido por la puerta de atrás buscando un comprador para TSB”, concluye López-Gálvez.