Un finalista a presidir RTVE fue suspendido de empleo y sueldo por ocultar corrupción del PSOE

Roberto Lakidaín, que ha quedado en el puesto 17 entre los candidatos a presidir RTVE, fue sancionado por "falta muy grave" en 2014 Lakidaín: "La empresa actuó atropelladamente contra mí por denunciar la manipulación durante la anterior etapa y en tres días me abrieron cuatro expedientes" Los candidatos tuvieron que firmar una declaración jurada sobre "incompatibilidad y honorabilidad" previa al concurso

Uno de los veinte finalistas a presidir RTVE, Roberto Lakidaín, empleado de la casa en Andalucía y miembro de Comisiones Obreras, fue sancionado en 2014 con 20 días de suspensión de empleo y sueldo por la cadena por “falta muy grave” en el ejercicio de sus funciones como periodista -como se ve en la imagen de abajo-. Lakidaín, que el Comité de Expertos le ha situado en el puesto 17 de 20 con 66,06 puntos, por delante por ejemplo de Miguel Ángel Sacaluga o Jenaro Castro, fue sancionado por ocultar datos en una información sobre la corrupción de la Junta de Andalucía -concretamente, sobre la llamada Operación Heracles-.

Según el expediente de la investigación interna realizada por RTVE, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Lakidaín ocultó una información relevante que dio sobre la Operación Heracles la delegada del Gobierno en Andalucía en una rueda de prensa, en octubre de 2013.

Según consta en el expediente, y de acuerdo con la versión de los hechos de la Jefa de Informativos de Andalucía en la época, Gemma de Andrés, lo sucedido fue lo siguiente: “Le he estado llamando toda la mañana para valorar el enfoque de la noticia. Cuando por fin ha aparecido en la redacción, le he preguntado por las declaraciones de la delegada del Gobierno -acto que cubría él-“. Según explica De Andrés, Lakidain le aseguró que no consideraba necesarias las declaraciones porque no aportaban nada ya que había hablado sobre “Marta del Castillo, Gérgal y la operación ‘Heracles’ -dentro del caso ERE de Andalucía- pero no ha dicho nada nuevo”.

Begoña Alegría, actual Directora de los Servicios Informativos en TVE y en aquel momento adjunta a la dirección de la sección de Nacional, llamó al Centro Territorial de Andalucía para preguntar por qué no se había informado sobre una novedad de la Operación ‘Heracles’ -referida al número de imputados- que había transmitido la delegada del Gobierno en dicha rueda de prensa. Esto supuso informar de manera incorrecta en el Telediario del mediodía y rectificar en el nocturno.

Persecución

Lakidaín ha explicado a este diario que todo se debe a una persecución de los responsables de la cadena durante la etapa del PP porque fue muy activo “en la denuncia de las manipulaciones informativas del PP en Andalucía” durante la anterior etapa. “Tengo siete resoluciones a favor del Consejo Audiovisual de Andalucía y otras 13 ó 14 del Consejo de Informativos. Por eso la empresa actuó atropelladamente contra mí, algo que no había pasado nunca en esta cadena, y en tres días me abrieron cuatro expedientes por falta muy grave”, explica él.

“Pero de esos cuatro, tres ya han decaído y han sido archivados. El cuarto, por el que me suspendieron de empleo y sueldo 20 días, lo he recurrido y tengo el juicio el 9 de enero”, asegura. “El error de la información de la Operación Heracles se refiere al número de imputados, nada más”, explica. Lakidaín pide en este juicio que le devuelvan los 20 días de sueldo que le restaron de la nómina.

“Es totalmente falso”, contestan fuentes de la cadena. “Ha recurrido sistemáticamente este caso porque no quería que se supiera mientras estaba el concurso para presidir RTVE, al que se presentó y ha salido elegido. Lo ha ido retrasando él a propósito”, sentencian estas fuentes.

Concurso en el aire

De acuerdo con diferentes fuentes consultadas por este diario, la “falta muy grave” cometida por Lakidaín debiera haber sido suficiente para que no pudiera participar en el concurso. “Los candidatos tuvimos que firmar una declaración jurada asegurando nuestra honorabilidad y la falta de incompatibilidad del cargo. Lakidaín no informó de esta sanción a nadie así que ha mentido y todo el concurso queda en el aire”, opina un candidato.

“No recuerdo exactamente lo que tuvimos que firmar al principio del concurso”, explica Lakidaín a este periódico. “Era algo de incompatibilidades con el cargo de consejero pero no lo recuerdo bien. No recuerdo nada de honorabilidad de los candidatos, pero hablando de honorabilidad la sanción que me pusieron de empleo y sueldo lo que hace es darme más honorabilidad. No me la quita, me la da. Porque es consecuencia de mis denuncias de manipulación en la anterior etapa”, asegura.

En cualquier caso este hecho añade una sospecha de irregularidad más al concurso, que ahora pasa a manos de los grupos parlamentarios para elegir a los consejeros y al presidente de la Corporación de la lista de 20 candidatos seleccionada por el Comité de Expertos. Se da la circunstancia de que entre los 20 finalistas se encuentra Lakidaín pero han quedado fuera Miguel Ángel Sacaluga, consejero de RTVE durante 18 años; Jenaro Castro, director de Informe Semanal; Ramon Colom, que fue director general de la cadena; y la propia Elena Sánchez, actual secretaria general de RTVE tras la llegada de Pedro Sánchez al poder y de Rosa María Mateo como administradora única.