Media Markt enfurece a sus clientes por el retraso de los envíos y devoluciones del black friday

Colapso en los envíos de Media Markt tras el Black Friday. La cadena de productos tecnológicos austriaca acumula cientos de quejas dado que, casi 20 días después del ‘viernes negro’ -en el que se ofrecen ventas a precios supuestamente rebajados tanto en internet como en las tiendas físicas- muchos de sus envíos no han llegado a su destino.

Así puede observarse si se atiende a las redes sociales de la empresa, donde se agolpan las criticas ante los servicios que está desempeñando. Según aseguran la mayoría de ellas, los envíos no han llegado a su destino varias semanas después de realizarse las compras, y además está habiendo problemas bastante graves con las devoluciones.

Fuentes del sector de mensajería aseguran que Media Markt hace tiempo que apenas puede contratar los servicios con empresas grandes y “tienen que quedar en manos de pequeños transportistas. Además tampoco hay un seguro que les cubra”.

Precisamente es este punto uno de los más polémicos dado que está generando mucho descontento entre los clientes. Las devoluciones por productos que no se quieren llevan de cabeza al sector de la distribución cuando se trata de vender por internet. Pero en el caso de Media Markt parece haber subido un escalón puesto que no están devolviendo el dinero de muchas compras, o lo están haciendo de forma incompleta. Las frases como “quiero mi dinero” o “sois unos ladrones” se han repetido.

20 dias después de mi compra online en @MediaMarkt_es sigo sin saber nada de mi pedido y lo que es peor, en @MediaMarktAC ni si quiera me responden. Una pena tener que recurrir a esta vía de #reclamacion para ver si me hacen caso. Una vergüenza @MediaMarkt_es

Además, muchos de los clientes aseguran que en Media Markt les han dicho que sus envíos han sido extraviados por las mensajerías. Por ejemplo, este cliente echa la culpa a la mensajería catalana MRW.

@MediaMarkt_es Es una estafa 3 semanas que no llega mi pedido y no me dan respuesta. Dicen que @MRW_clientes Lo perdió, lo cual no es problema mío! Me tienen que dar mi televisor que compré el domingo de BLACK fridays y aún nada. @MediaMarkt_es Son lo peor.

