Gran Meliá Palacio de Isora: uno de los hoteles más sostenibles de España

Tenerife es la más grande de las Islas Canarias con más de 250 kilómetros de costa que delimitan una tierra llena de contrastes ofreciendo una experiencia entre el sol y la naturaleza. Tenerife es un lugar en el que perderse, con una riqueza medioambiental espectacular que incluye extraordinarios parajes como el Parque Nacional del Teide y el Parque Natural de la Corona Forestal.

En esa misma isla, entre esos lugares, encontramos uno de los hoteles más sostenibles del mundo: el hotel Gran Meliá Palacio de Isora. Un claro ejemplo de que el lujo y la sostenibilidad pueden y deben ir de la mano.

Con vistas al mar que solo creías posibles en los sueños, el Gran Meliá Palacio de Isora es uno de los mejores resorts de Europa gracias su excepcional ubicación. Cuenta, además, con la certificación EarthCheck nivel oro, siendo el primer hotel en España en conseguirla. Esto asegura a aquellos viajeros cada vez más conscientes de la importancia de la sostenibilidad en el turismo que se alojarán en un resort comprometido con la causa.

Y es que en Gran Meliá Palacio de Isora te encontrarás lujosas habitaciones decoradas con un gusto exquisito y cuidadas al detalle, diseñadas para que vivas una experiencia única; destacando una amplia gama de servicios para disfrutar de una estancia inolvidable. Pero también encontrarás un hotel que participa en iniciativas nacionales e internacionales con el fin de mejorar en materia de sostenibilidad.

El lujo que no te querrás perder

Gran Meliá Palacio de Isora es, además de ser uno de los hoteles más sostenibles de España, uno de los hoteles más lujosos de las Islas Canarias. No te puedes perder sus exclusivos servicios que harán de tus vacaciones un recuerdo que no olvidarás.

El resort ofrece los servicios Red Level con dos variantes: una para familias y una only-adults. Red Level for Families está pensado especialmente para familias, y brinda una atención personalizada y profesional, gracias al Family Concierge, que ayuda a planificar el entretenimiento durante la estancia y ofrece la posibilidad de un mayor aprovechamiento de las actividades recreativas. Ofrece acceso a zonas exclusivas como un área de hamacas en la piscina familiar y en la piscina Infinity; entrada al Red Level Family Lounge, y a Mar de Nubes, con instalaciones disponibles para niños entre 4 meses y 12 años. Red Level Only Adults ofrece servicios de mayordomía, acceso al Red Level Lounge y a la piscina privada, y permite hacer reservas preferenciales en los restaurantes, en una amplia variedad de actividades y en el área Spa by Clarins, además de otras ventajas y detalles de lujo.

Tampoco te puedes perder su Spa by Clarins, cuyos tratamientos están concebidos como auténticos rituales para los sentidos. Las instalaciones que comprenden esta zona de bienestar están formadas por una sauna, una sala de vapor herbal con cromoterapia, duchas de choque térmico y de esencias, hidromasaje, baños de pies bitérmicos, cabinas de tratamiento en exteriores y una zona de meditación Zen.

La gastronomía

El lujo también es gastronomía. Por ello, en el Gran Meliá Palacio de Isora encontrarás una amplia variedad de alternativas gastronómicas. Para desayunar y almorzar recomendamos Oasis Pool Grille, un restaurante a la carta que ofrece deliciosas especialidades mediterráneas; Pangea, un buffet show cooking con deliciosos platos elaborados en vivo; y Market Grill, un restaurante al aire libre con una amplia variedad de snacks y deliciosas ensaladas durante todo el día.

Y para cenar… La Terrace, un selecto y elegante restaurante especializado en Fondues; Club Ocean, especializado en cocina italiana de vanguardia; Nami Asian Bistro, un exótico restaurante asiático – japonés que ofrece tres experiencias en un solo espacio: sushi show cooking, mesas teppanyaki y bistro japonés; y DUO, que ofrece alta gastronomía creativa especializada en Flambée.

Para terminar el día, disfruta de bebidas internacionales de primeras marcas y coctelería elaborada en Lotus Bar, Nemos Lounge, Atlas Theater Bar o Areia Beach Bar.