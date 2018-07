Amazon ‘celebra’ el Prime Day con sus trabajadores en huelga: paros de 72 horas en su ‘Black Friday’

Amazon celebra este lunes su particular Black Friday. En plenas rebajas, el gigante estadounidense vuelve a festejar su Prime Day en todo el mundo y esta vez lo hace con una novedad: los descuentos durarán 36 horas frente a las 30 horas de los años anteriores. Sin embargo, este año, al menos en España, el día de mayores ventas de la compañía puede verse truncado: los sindicatos han convocado 72 horas de huelga en el centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid).

No es la primera vez que la plantilla del almacén madrileño convoca paros. Los tres días de huelga se suman a los paros parciales del 1 de junio, del 18 de mayo y a la huelga de 48 horas del pasado mes de marzo. El comité de empresa reivindica “la retirada de los recortes de derechos que la empresa impuso” con la aplicación “unilateral” del convenio sectorial que aplica a todos sus centros, extinguiendo así el convenio anterior que tenía el almacén.

Los paros pueden poner en peligro cientos de pedidos de los clientes de la compañía y también, el récord de ventas de Amazon, ya que en las redes sociales cientos de usuarios están pidiendo el boicot al gigante estadounidense. “Llamamos al boicot de Amazon hasta que mejore las condiciones de los trabajadores que van a ir a huelga. En mi caso, no compraré nada en Amazon hasta que no haya condiciones dignas de trabajo”, explica un consumidor en Twitter.

Negociaciones entre sindicatos y Amazon

El comité de empresa de Amazon se ha reunido en diferentes ocasiones con la dirección nacional de la compañía para evitar la huelga. Las negociaciones se bloquearon a finales de junio, pero la dirección europea intervino para que se retomasen las conversaciones.

La condición sine qua non para volver a la mesa de negociación era que la parte social presentase una propuesta conjunta, que tuvo una contraoferta por parte de la empresa. Sin embargo, los sindicatos no han aceptado las condiciones que se establecen ya que, según ellos, “no conlleva prácticamente ninguna mejora a las condiciones que ellos impusieron y que dio inicio al conflicto” que comenzó en marzo.

Ya lo advirtieron en abril: el Amazon Prime Day, “uno de los dos días de mayores ventas del año en la primera quincena de julio, no podrá realizarse mientras se mantenga el conflicto”.

Y lo cierto es que el gigante tecnológico no ha conseguido resolverlo. Las consecuencias: las movilizaciones europeas para la semana del Prime Day siguen en pie, así como la demanda interpuesta en el juzgado por “implantar el convenio sectorial unilateralmente, sin protocolos”.

Desde la compañía mantienen la misma postura: “Amazon es un empresa justa y responsable y, como tal, estamos comprometidos con el diálogo, que es una parte inherente a nuestra cultura. Nos comprometemos a garantizar una cooperación justa con todos nuestros empleados, incluyendo unas buenas condiciones de trabajo y un entorno respetuoso e inclusivo”, explican.

Fuentes sindicales aseguran que intentarán agotar todas las vías posibles para frenar la huelga, ya que “están cansados” del conflicto.